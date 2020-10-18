Borsa enerji aldı | Yatırımcılar bu hisselere dikkat

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 1,04 değer kazanarak haftayı 1.192,73 puandan tamamladı. BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 12,30 puan artarken, toplam işlem hacmi 19,3 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.
Bankacılık endeksi yüzde 2,72, holding endeksi yüzde 1,35 değer kazandı.
Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 5,58 ile turizm, en çok kaybettiren ise yüzde 0,66 ile orman, kağıt, basım oldu.
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftayı yüzde 2,32 kazançla 1.192,73 puandan tamamladı. Endeks, hafta içinde en düşük 1.169,12 puanı, en yüksek 1.193,83 puanı gördü.
Aynı dönemde Borsa İstanbul Mali Endeksi yüzde 2,86 artışla 1.248,72 puana, Sanayi Endeksi yüzde 3,09 kazançla 1.836,76 puana, Hizmetler Endeksi yüzde 2,41 primle 1.101,13 puana, Teknoloji Endeksi ise yüzde 0,78 değerle 1.843,90 puana yükseldi.
BIST 100 endeksi, Türkiye Bankalar Birliği'nin (TBB), Turizm Destek Paketi Uygulamasına başlanacağını açıklamasının ardından turizm hisselerinin öncülüğünde 1.190,00 puanı aştı.
Analistler, yurt içi piyasaların Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı 405 milyar metreküp doğalgaz rezervi ile yeni haftada hareketleneceğini belirtiyor.
Haftaya Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Para Politikası Kurulu Toplantısı'nda açıklayacağı faiz kararının, yurt dışında ise Çin'de büyüme, ABD Merkez Bankasının (Fed) yayımlayacağı Bej Kitap Raporu, dünya genelinde açıklanacak .
Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini söyleyen analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.150 puanın destek, 1.200 puanın ise direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.