KARAKAŞ: "HER ŞEY YOLUNDA GİDERSE YURT DIŞINDAKİ RAKİPLERİMİZ İÇİN DE PİL ÜRETEBİLİRİZ"

Handelsblatt gazetesinin haberinde, Türk hükümetinin birkaç yıldır bağımsız bir sanayi politikası izlediğine vurgu yapılarak, "Türk şirketleri, Türk Silahları Kuvvetleri için araç gereçlerin büyük bir bölümünü üretiyor. Kovid-19 yoğun bakım hastaları için ventilatörler, LED ekranlar, buzdolapları ve gemiler büyük ölçüde yerli olarak üretiliyor. Ulusal ürün yelpazesinde daha önce bir otomobil eksikti." denildi.

TOGG'da tedarikçi ve hizmet sağlayıcıların çoğunluğunun yerli olacağı vurgulanan haberde, "Türkiye'nin Otomobili, tek bir batarya şarjıyla 500 kilometreye kadar yol alacak. Pil 30 dakika içinde yüzde 80'e kadar şarj edilebilir ve yerel olarak üretilecek. Karakaş, batarya teknolojisi konusunda 'görüşmelerin devam ettiğini' söylüyor. 'Her şey yolunda giderse yurt dışındaki rakiplerimiz için de pil üretebiliriz' diyor." ifadeleri kullanıldı.

Haberde, Karakaş'ın "Sadece otomobil üretmiyoruz, akıllı bir cihaz yapıyoruz" sözlerine yer verilerek, TOGG'un akıllı telefon gibi bir otomobil üretmek için işin başından beri uygulama geliştiricilerle çalıştığı kaydedildi.

Türkiye'nin yerli otomobili için fiyatın henüz belirlenmediği bilgisine yer verilen haberde, fiyatıyla Alman otomobil pazarında da rekabetçi olmasının beklendiği vurgulandı.