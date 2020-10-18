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    • Ekonomi
    • 18.10.2020 12:08
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    • 18.10.2020 12:31
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    müjdeledi! göreve başladı

    Son dakika haberi... su altı robotumuz , Fatih'te görevine başladı. olan Kaşif, 3 bin metreye kadar kumandaya aktaracak, mekanik işleri yapacak.

    AA
    Bakan Dönmez müjdeledi! Kaşif göreve başladı

    ve Tabii Kaynaklar Bakanı , yerli su altı robotu 'in, Fatih sondaj gemisinde görevine başladığını bildirdi.

    , hesabından yaptığı paylaşımda, "Yerli su altı robotumuz Kaşif, Fatih'te görevine başladı. olan Kaşif, 3 bin metreye kadar kumandaya aktaracak, mekanik işleri yapacak." ifadelerini kullandı.

    Dönmez, ayrıca Twitter hesabından Kaşif'in görüntülerini de içeren video paylaşımında bulundu.

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    Haberler Ekonomi Bakan Dönmez müjdeledi! Kaşif göreve başladı