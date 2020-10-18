YURT DIŞINDA TANINIRLIĞIN ARTIRILMASI PLANLANIYOR

TSE'nin ulusal ve uluslararası standardizasyon çalışmalarını koordine ettiğine değinen Şahin, bu kapsamda "Standardizasyon Sisteminin Geliştirilmesi ve Farkındalığın Artırılmasına Yönelik Teknik Destek Projesi"nde çalışmaların devam ettiğini anlattı.

Şahin, TSE'nin, Akkuyu Nükleer Güç Santrali inşasında kullanılacak yerli ürünlerin belgelendirmesinde malzeme onay kuruluşu olarak yetkilendirildiğini anımsatarak, buradaki inşaat planına ilişkin gözetim ve muayene işlemleri de kurumun yürüteceği bilgisini paylaştı.

TSE laboratuvarlarının ürettiği raporların ve sertifikaların Avrupa ve dünyanın birçok yerinde geçerli olduğuna işaret eden Şahin, 9 farklı ilde ve 10 yerleşkede, 20 deney ve 3 kalibrasyon laboratuvar hizmetinin verildiğinin altını çizdi.

Şahin, 2019'da 50 binden fazla deney raporu ve 30 binin üzerinde kalibrasyon sertifikasının düzenlendiğini bildirerek, şunları söyledi:

"Enstitümüz, üreticilerimizin önündeki engelleri kaldırmak için yaptığı faaliyetlerle, verdiği belgelerin ve düzenlediği test raporlarının uluslararası tanınırlığını artırmak üzere Malezya, Katar, Ukrayna ve Umman gibi ülkelerde çalışmalar yürütüyor. Önümüzdeki yıllarda Kuveyt, Bahreyn, Azerbaycan, Birleşik Arap Emirlikleri gibi ülkelerde de tanınırlığın artırılması planlanıyor."

Şahin, özel sektörün ihtiyacı olan tedarik zinciri yönetimi ve tedarik öncesi uygunluk değerlendirme kapsamında yeni kuruluşlarla görüşüldüğünü de aktardı.