Türkiye dengeleri değiştirdi: Gözler Doğu Akdeniz’e döndü!

DOĞU AKDENİZ'DE TÜM GÖZLER TÜRKİYE'DE OLACAK

Eylül ayında İtalyan enerji şirketi ENI Mısır açıklarında yeni doğal gaz keşfini duyurdu. Mısır açıklarında yaklaşık 120 milyar metreküplük olduğu tahmin edilen gaz keşfi bölgedeki potansiyeli doğrular nitelikte oldu.

Doğu Akdeniz'de en dikkat çekici sondaj filosuna sahip olması, yeni keşifler anlamında tüm gözlerin Türkiye'ye dönmesine neden oldu.

Yavuz, Oruç Reis ve Barbaros Hayrettin Paşa Akdeniz'de çalışmalarını sürdürecekken, Kanuni sondaj gemisinin bölgeden Karadeniz'deki görevi için yola çıktığı bildirildi.

Başkan Erdoğan'ın, "Doğu Akdeniz'deki hidrokarbon kaynaklarını kullanımda Türkiye'yi dışlama mücadelesine, bu plana hiçbir oldubittiye izin vermemekte kararlı bir şekilde ilerliyoruz" açıklamasını yapması Türkiye'nin kararlığını bir kez daha ortaya koydu.