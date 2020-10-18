Destek Ödemeleri Listesi ve Ödeme Tutarları

Vatandaşların valilikler ve kaymakamlıklar bünyesinden alabilecekleri yardımlara ilişkin liste;

* Eşi vefat etmiş geliri olmayan kadınlara aylık maaş desteği.

* Yakacak Yardımı - 500 kg kömür olarak sağlanır.

* Engelli ve 18 yaş altında olan vatandaşların ailelerine her ay maddi destek.

* İhtiyaç sahiplerine gıda yardım ödemesi.

* Yine kirasını ödeyemeyenlere aylık belli bir tutar barınma yardımı

* Çocukların sağlıkları için ihtiyacı olanlara her ay destek ödemesi

Vatandaşlar söz konusu alanlarda sağlanan destek ödemelerinden faydalanmak için belediyelere, valiliklere ve kaymakamlıklara başvuruda bulunabilirler. Başvuruların ardından ilgili kurum değerlendirme süreci başlatacak ve ödemeler o değerlendirme sonucuna göre yapılacak.