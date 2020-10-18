2020 borç yapılandırma detayları: Yaz tatili süresince sahada olan milletvekillerine en çok gelen talep, devlete olan borçların yeniden yapılandırılması oldu. İş dünyasından da aynı yönde istekler AK Parti'ye ulaştı. Bunun üzerine Başkan Erdoğan, kapsamlı bir çalışma yapılması talimatı verdi. Başkan Erdoğan'ın talimatı sonrası pandeminin etkilerini azaltmak için bugüne kadar yapılan en kapsamlı vergi yapılandırması paketi hazırlanıyor. Paketten yaklaşık 4 milyon vatandaşın yararlanması beklenirken, Başkan Erdoğan'ın KYK borçları için de talimat verdiği ve o borçların da kapsama alınacağı öğrenildi.