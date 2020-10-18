18 Ekim ayı personel ve memur alım ilanları! Zabıta, Temizlikçi, Bekçi, Güvenlik, TİGEM başvuru şartları açıklandı

2020 Ekim ayı personel ve memur alımı ilanları yayınladı. Yayınlanan ilanlar kapsamında Diyanet İşleri Başkanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Büyükşehir Belediyeleri, Merkez Bankası, Hazine ve Maliye Bakanlığı ve birçok kurum ve kuruluşlara farklı pozisyonlarda olmak üzere binlerce personel ve memur alımı yapılacak. İşte Ekim ayı içerisinde alım yapılacak kadrolar...
2020 EKİM AYI PERSONEL VE MEMUR ALIMI
Ekim ayı içerisinde Diyanet İşleri Başkanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Büyükşehir Belediyeleri, Merkez Bankası, Hazine ve Maliye Bakanlığı ve birçok kurum ve kuruluşlara farklı pozisyonlarda olmak üzere personel ve memur alımı yapılacak.
İşte Ekim ayı personel ve memur alımı yapılacak kadrolar;
ZABITA ALIM İLANLARI
MAMAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI
50 ZABITA MEMURU DÜZELTME
KESTEL (BURSA) BELEDİYE BAŞKANLIĞI
5 ZABITA MEMURU ALACAK
SARIYER BELEDİYE BAŞKANLIĞI
15 ZABITA MEMURU
TEKNİSYEN ALIMI
Merkez Bankası 50 KPSS Puanı İle 40 Teknisyen Alımı yapacak.İlan için başvurular 21 Kasım 2020 tarihinde başlayacak. En geç 14 Aralık 2020 tarihine kadar yapılacak başvurular kabul edilecek. Başvuruda bulunacak adaylarda 30 yaş sınırı aranıyor.
TEKNİSYEN ALIMI TÜM DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ
MEMUR ALIMI
Göynük Belediyesi bünyesinde istidam edilmek üzere 657 Sayılı Devlet memurları kanuna göre memur alımı yapılacak. Göynük Belediyesi memur alımı için başvurular 15 Ekim 2020 tarihinde başlayacak olup en geç 21 Ekim 2020 tarihine kadar yapılacak.
GÜVENLİK GÖREVLİSİ ALIMI
Merkez Bankası Tam Zamanlı VE Sözleşmeli olarak 30 Güvenlik Görevlisi alımı yapacağını duyurdu. Adaylardan en az ön lisans mezunu olma şartı ve KPSS'de en az 60 puan alma şartı aranıyor. Güvenlik görevlisi için başvurular 27 Kasım 2020 tarihi itibari ile başlayacak. 14 Aralık 2020 tarihine kadar başvurularını tamamlayabilecek.
TİGEM İşçi Alımı Başvuruları İŞKUR Üzerinden Yapılacak!
Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı olan Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Alımları İŞKUR aracılığı ile yapacak. Söz konusu duyuru 12 Ekim 2020 tarihinde Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı resmi sitesinde duyurulmuştu. Başvurular Türkiye İş Kurumu ( İŞKUR ) üzerinde 19 EKim 2020 tarihinde başlayacak olup 4 gün sürecektir. Başvurular en geç 23 Ekim 2020 tarihine kadar yapılmış olması gereklidir.
Adaylar başvurularını sadece Elektronik başvuru ile veya Alo 170 hattı üzerinden yapacaklar. İnternet üzerinden başvuru yapacak adaylar " https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx" adresi üzerinden başvurularını gerçekleştirebilirler. Ayrıca başvurular başladığında anında bildirim alabilmek için İşin Olsa Mobil uygulamasını indirebilirsiniz.
596 Geçici ve Daimi İşçi Alımı Yapılacak!
TİGEM yayımladığı iki ilan ile 596 İşçi Personel Alımı yapacak. Bu yönde ilk ilanda Daimi olarak çalışacak Kadrolu 100 işçi alımı yapılacak. Bir Diğer ilana göre ise 496 kişilik kadro ile Geçici olarak işçi alımı yapılacak. peki alımlar hangi kadrolarda ve Şehirlerde yapılacak? İştedetaylar.
496 Geçici İşçi Alımı Kadro Dağılımı ve Alım Yapılacak Şehirler:
Kadrolar:
19 Tohum Hazırlama Makineleri Bakım ve Onarımcısı
32 Kaynakçı (Oksijen ve Elektrik)
34 Otomotiv Elektrikçisi
10 İş Makineleri Bakım ve Onarımcısı
12 Marangoz
116 Kendi Yürür Özel Tarım Makineleri Bakım ve Onarımcısıç
5 İş Makineleri Hidrolik Sistemler Bakım ve Onarımcısı
2 Soğutma Isıtma Sistemleri BakımOnarımcısı
17 Kaynakçı (Oksijen ve Elektrik)
5 Biyogaz Sistemleri Ustası
4 Otobüs/Kamyon Bakım Onarımcısı
1 Dizel Motorları Yakıt Pompası ve Enjektör Ayarcısı
10 Tohum Hazırlama Makineleri Bakım ve Onarımcısı
25 Sıhhi Tesisatçı
85 Beko Loder (Kazıcı-Yükleyici) Operatörü
19 Dış Lastik Tamircisi
11 Tornacı (Torna Tezgahı Operatörü)
87 Elektrik Tesisat Ustası
Alım Yapılacak Şehirler:
Sivas,
Kırklareli,
Malatya,
Ankara,
Kırşehir,
Konya,
AKsaray,
Iğdır
Bursa,
Amasya,
Muğla,
Adana,
Şanlıurfa,
Eskişehir