18 Ekim ayı personel ve memur alım ilanları! Zabıta, Temizlikçi, Bekçi, Güvenlik, TİGEM başvuru şartları açıklandı

TİGEM İşçi Alımı Başvuruları İŞKUR Üzerinden Yapılacak!

Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı olan Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Alımları İŞKUR aracılığı ile yapacak. Söz konusu duyuru 12 Ekim 2020 tarihinde Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı resmi sitesinde duyurulmuştu. Başvurular Türkiye İş Kurumu ( İŞKUR ) üzerinde 19 EKim 2020 tarihinde başlayacak olup 4 gün sürecektir. Başvurular en geç 23 Ekim 2020 tarihine kadar yapılmış olması gereklidir.

Adaylar başvurularını sadece Elektronik başvuru ile veya Alo 170 hattı üzerinden yapacaklar. İnternet üzerinden başvuru yapacak adaylar " https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx" adresi üzerinden başvurularını gerçekleştirebilirler. Ayrıca başvurular başladığında anında bildirim alabilmek için İşin Olsa Mobil uygulamasını indirebilirsiniz.

596 Geçici ve Daimi İşçi Alımı Yapılacak!

TİGEM yayımladığı iki ilan ile 596 İşçi Personel Alımı yapacak. Bu yönde ilk ilanda Daimi olarak çalışacak Kadrolu 100 işçi alımı yapılacak. Bir Diğer ilana göre ise 496 kişilik kadro ile Geçici olarak işçi alımı yapılacak. peki alımlar hangi kadrolarda ve Şehirlerde yapılacak? İştedetaylar.

496 Geçici İşçi Alımı Kadro Dağılımı ve Alım Yapılacak Şehirler:

Kadrolar:

19 Tohum Hazırlama Makineleri Bakım ve Onarımcısı

32 Kaynakçı (Oksijen ve Elektrik)

34 Otomotiv Elektrikçisi

10 İş Makineleri Bakım ve Onarımcısı

12 Marangoz

116 Kendi Yürür Özel Tarım Makineleri Bakım ve Onarımcısıç

5 İş Makineleri Hidrolik Sistemler Bakım ve Onarımcısı

2 Soğutma Isıtma Sistemleri BakımOnarımcısı

17 Kaynakçı (Oksijen ve Elektrik)

5 Biyogaz Sistemleri Ustası

4 Otobüs/Kamyon Bakım Onarımcısı

1 Dizel Motorları Yakıt Pompası ve Enjektör Ayarcısı

10 Tohum Hazırlama Makineleri Bakım ve Onarımcısı

25 Sıhhi Tesisatçı

85 Beko Loder (Kazıcı-Yükleyici) Operatörü

19 Dış Lastik Tamircisi

11 Tornacı (Torna Tezgahı Operatörü)

87 Elektrik Tesisat Ustası

Alım Yapılacak Şehirler:

Sivas,

Kırklareli,

Malatya,

Ankara,

Kırşehir,

Konya,

AKsaray,

Iğdır

Bursa,

Amasya,

Muğla,

Adana,

Şanlıurfa,

Eskişehir