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    • Ekonomi
    • 18.10.2020 12:48
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    • 18.10.2020 12:48
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    18 Ekim ayı personel ve memur alım ilanları! Zabıta, Temizlikçi, Bekçi, Güvenlik, TİGEM başvuru şartları açıklandı

    Ekim ayında kamu müessese ve kuruluşları bünyesinde istidam etmek üzere personel ve memur alımı duyuruları yayınlandı. Personel alımı ve memur alımı için koşulunun yanı sıra adaylardan İlköğretim, lise, önlisans ve lisans mezunu olma koşulları aranıyor. Bazı alımlarda ise adaylardan KPSS koşulu aranmıyor. İşte 2020 seneyi Ekim ayı müessese ve kuruluşlara memur ve personel alımı bültenlerine ait ayrıntılar... Ekim ayı içerisinde , , Büyükşehir Belediyeleri, , Hazine ve ve birçok kurum ve kuruluşlara farklı pozisyonlarda olmak üzere personel ve memur alımı yapılacak.

    takvim.com.tr
    Zabıta, Temizlikçi, Bekçi, Güvenlik, İtfaiye Eri başvuru şartları açıklandı

    2020 Ekim ayı personel ve memur alımı ilanları yayınladı. Yayınlanan ilanlar kapsamında Diyanet İşleri Başkanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Büyükşehir Belediyeleri, Merkez Bankası, Hazine ve Maliye Bakanlığı ve birçok kurum ve kuruluşlara farklı pozisyonlarda olmak üzere binlerce personel ve memur alımı yapılacak. İşte Ekim ayı içerisinde alım yapılacak kadrolar...

    2020 EKİM AYI PERSONEL VE MEMUR ALIMI

    Ekim ayı içerisinde Diyanet İşleri Başkanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Büyükşehir Belediyeleri, Merkez Bankası, Hazine ve Maliye Bakanlığı ve birçok kurum ve kuruluşlara farklı pozisyonlarda olmak üzere personel ve memur alımı yapılacak.

    İşte Ekim ayı personel ve memur alımı yapılacak kadrolar;

    ZABITA ALIM İLANLARI

    MAMAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI

    50 ZABITA MEMURU DÜZELTME

    KESTEL (BURSA) BELEDİYE BAŞKANLIĞI

    5 ZABITA MEMURU ALACAK

    SARIYER BELEDİYE BAŞKANLIĞI

    15 ZABITA MEMURU

    TEKNİSYEN ALIMI

    Merkez Bankası 50 KPSS Puanı İle 40 Teknisyen Alımı yapacak.İlan için başvurular 21 Kasım 2020 tarihinde başlayacak. En geç 14 Aralık 2020 tarihine kadar yapılacak başvurular kabul edilecek. Başvuruda bulunacak adaylarda 30 yaş sınırı aranıyor.

    TEKNİSYEN ALIMI TÜM DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ

    MEMUR ALIMI

    Göynük Belediyesi bünyesinde istidam edilmek üzere 657 Sayılı Devlet memurları kanuna göre memur alımı yapılacak. Göynük Belediyesi memur alımı için başvurular 15 Ekim 2020 tarihinde başlayacak olup en geç 21 Ekim 2020 tarihine kadar yapılacak.

    MEMUR ALIMI TÜM DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜVENLİK GÖREVLİSİ ALIMI

    Merkez Bankası Tam Zamanlı VE Sözleşmeli olarak 30 Güvenlik Görevlisi alımı yapacağını duyurdu. Adaylardan en az ön lisans mezunu olma şartı ve KPSS'de en az 60 puan alma şartı aranıyor. Güvenlik görevlisi için başvurular 27 Kasım 2020 tarihi itibari ile başlayacak. 14 Aralık 2020 tarihine kadar başvurularını tamamlayabilecek.

    GÜVENLİK GÖREVLİSİ ALIMI TÜM DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ

    TİGEM İşçi Alımı Başvuruları İŞKUR Üzerinden Yapılacak!

    Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı olan Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Alımları İŞKUR aracılığı ile yapacak. Söz konusu duyuru 12 Ekim 2020 tarihinde Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı resmi sitesinde duyurulmuştu. Başvurular Türkiye İş Kurumu ( İŞKUR ) üzerinde 19 EKim 2020 tarihinde başlayacak olup 4 gün sürecektir. Başvurular en geç 23 Ekim 2020 tarihine kadar yapılmış olması gereklidir.

    Adaylar başvurularını sadece Elektronik başvuru ile veya Alo 170 hattı üzerinden yapacaklar. İnternet üzerinden başvuru yapacak adaylar " https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx" adresi üzerinden başvurularını gerçekleştirebilirler. Ayrıca başvurular başladığında anında bildirim alabilmek için İşin Olsa Mobil uygulamasını indirebilirsiniz.

    596 Geçici ve Daimi İşçi Alımı Yapılacak!

    TİGEM yayımladığı iki ilan ile 596 İşçi Personel Alımı yapacak. Bu yönde ilk ilanda Daimi olarak çalışacak Kadrolu 100 işçi alımı yapılacak. Bir Diğer ilana göre ise 496 kişilik kadro ile Geçici olarak işçi alımı yapılacak. peki alımlar hangi kadrolarda ve Şehirlerde yapılacak? İştedetaylar.

    496 Geçici İşçi Alımı Kadro Dağılımı ve Alım Yapılacak Şehirler:

    Kadrolar:

    19 Tohum Hazırlama Makineleri Bakım ve Onarımcısı
    32 Kaynakçı (Oksijen ve Elektrik)
    34 Otomotiv Elektrikçisi
    10 İş Makineleri Bakım ve Onarımcısı
    12 Marangoz
    116 Kendi Yürür Özel Tarım Makineleri Bakım ve Onarımcısıç
    5 İş Makineleri Hidrolik Sistemler Bakım ve Onarımcısı
    2 Soğutma Isıtma Sistemleri BakımOnarımcısı
    17 Kaynakçı (Oksijen ve Elektrik)
    5 Biyogaz Sistemleri Ustası
    4 Otobüs/Kamyon Bakım Onarımcısı
    1 Dizel Motorları Yakıt Pompası ve Enjektör Ayarcısı
    10 Tohum Hazırlama Makineleri Bakım ve Onarımcısı
    25 Sıhhi Tesisatçı
    85 Beko Loder (Kazıcı-Yükleyici) Operatörü
    19 Dış Lastik Tamircisi
    11 Tornacı (Torna Tezgahı Operatörü)
    87 Elektrik Tesisat Ustası

    Alım Yapılacak Şehirler:

    Sivas,
    Kırklareli,
    Malatya,
    Ankara,
    Kırşehir,
    Konya,
    AKsaray,
    Iğdır
    Bursa,
    Amasya,
    Muğla,
    Adana,
    Şanlıurfa,
    Eskişehir
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    Haberler Ekonomi 18 Ekim ayı personel ve memur alım ilanları! Zabıta, Temizlikçi, Bekçi, Güvenlik, TİGEM başvuru şartları açıklandı