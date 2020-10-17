Asgari ücrete 397 TL ek zam yapılacak mı sorusu milyonlarca çalışının gündeminde yer almaya başlıyor. Bilindiği üzere asgari ücret 2020 yılı için brüt 2 bin 943 lira, net 2 bin 324 lira 70 kuruş olarak açıklanmıştı. Asgari ücret tutarı, Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından belirleniyor. Yeni yıla az bir zaman kala zam oranını merak eden milyonlarca çalışan

ASGARİ ÜCRET 2021'DE NE KADAR OLACAK?

Asgari ücret, her yıl Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından belirleniyor. 2021 yılında asgari ücrete ne kadar zam yapılacağı konusunda araştırmalar sürüyor. Zam miktarı aralık ayında netleşecek.