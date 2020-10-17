



ÖDEMELER NASIL YAPILACAK?

Geçmiş dönemdeki yapılandırmalara bakıldığında ister peşin ister taksitle ödeme imkanı sunuluyordu. Taksitle yapılan ödemeler için 6, 9, 12 ve 18 seçenekleri sunulmuştu. Bu ödemeler 2 ayda bir gerçekleştirildiği için 36 aya kadar vadeye yayılabiliyordu.