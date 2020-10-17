İSTİHDAMDA '2023' VURGUSU

İstihdamın korunması ve artırılması amacıyla özel sektöre kolaylık sağlamak amacıyla 2020 yılı sonuna kadar uygulanacak olan destek ve teşviklerin süreleri ihtiyaç duyulması halinde 31 Aralık 2023 tarihine kadar uzatmak üzere Cumhurbaşkanı'na yetki verilecek. İlave istihdam sağlayan işletmelere verilen prim, vergi ve stopaj desteği de 2023 sonuna uzatılabilecek. İşsiz kalan kişilerin yeniden istihdamı ile Sosyal Güvenlik Kurumu'na bildirilmeksizin çalışan kişilerin de istihdam edilebilmesi için; iş veya hizmet sözleşmesi 1 Ocak 2019-17 Nisan 2020 döneminde sona erenler ile Sosyal Güvenlik Kurumu'na bildirilmeksizin çalışanların en son çalıştıkları işyerlerine başvurmaları ve bu işverenler tarafından fiilen çalıştırılmaları halinde işverenlerin her ay Sosyal Güvenlik Kurumu'na ödeyecekleri tüm primlerden mahsup edilmek suretiyle günlük 44,15 destek verilecek.

Başvuruda bulananlardan işveren tarafından işe alınıp ücretsiz izne ayrılanlar için ise günlük 39.24 TL nakdi ücret desteği sağlanacak. Ayrıca bu kapsamda olup başvurusunun kabul edilmediğini bildirenler için de maddede sayılan şartlar dahilinde hane başına günlük 34.34 TL destek verilecek.

KISA ÇALIŞMADA SÜRE 2021

Kısa çalışma ödeneğinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın verilen yetki 31 Haziran 2021'e uzatılacak. Kısa çalışma ödeneğine hak kazanmak için gerekli olan son 3 yılda 600 gün prim ödeme şartı 450 güne; kısa çalışma başlamadan önceki son 120 gün hizmet akdine tabi olma şartı ise 60 güne düşürülecek.