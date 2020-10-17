Kamuya vergi-prim gibi borcu olanlara yapılandırma müjdesi





Buna göre; yapılandırma kamuya olan tüm borçları kapsayacak. Sigorta prim borçları, her türlü vergi (KDV, emlak, gelir, çevre, motorlu taşıtlar vergisi gibi), askerlik para cezası, trafik cezası, idari cezalar, su borcu, öğrenim kredileri kapsamda olacak. Yapılandırmaya başvuranların gecikme faizleri ve zamları silinecek, bunun yerine enflasyon hesabı yapılacak. İsteyen peşin, isteyen 36 ayda borcunu kolayca kapatacak.









İSTİHDAM PAKETİ MECLİS'TE

İstihdam paketini Meclis'e sunduklarını belirten Muş, "En düşük sigortalı sayısına ek ilave istihdam yapılması durumunda çalışanların SGK prim desteği İşsizlik Fonu'ndan karşılanacak. Pakette, kısmi zamanlı çalışmayı teşvik eden düzenleme de var" dedi. Esnaf Ahilik Sandığı ise 2023 sonuna erteleniyor.