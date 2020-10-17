Halkbank’tan esnaf ve sanatkarlara düşük faizli kredi! Halkbank 60 ay vadeli kredi başvurusu nasıl yapılır?

Hammadde ve döner sermaye ihtiyaçlarınızın karşılanması için İşletme Kredisi:



60 aya kadar vadeli (aylık, 3 aylık ve 6 aylık ödeme seçenekleriyle)



Bağlı bulunan ESKKK'nın risk grubuna göre azami 125.000-TL, 150.000-TL, 175.000-TL veya 225.000-TL limitli krediler bulunmakta.



Halkbank sadece ESKKK Kefaletiyle değil, ESKKK Kefaleti olmaksızın da Hazine desteğiyle sunulan son derece cazip oranlı kredilerle de ihtiyaçlarınızı karşılıyor.



Hammadde ve döner sermaye ihtiyaçlarınızın karşılanması için İşletme Kredisi:



60 aya kadar vadeli (aylık, 3 aylık ve 6 aylık ödeme seçenekleriyle)



İşletmenizin mevcut durumunun ve mali verilerinin değerlendirilmesine göre azami 100.000-TL ile 225.000TL arasında değişen limitli



Krediler hakkında daha detaylı bilgi ve kullandırım için en yakın Halkbank Şubesi'ne gitmenizde fayda var.



