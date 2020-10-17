İşe dönenin primi devletten: 308 bin kişiye yeni imkan





KALICI OLACAK

Ekim'de işsizlik ödeneğinden 308 bin kişi yararlanırken, düzenleme yasanın çıktığı tarihten itibaren ödenek alan herkesi kapsayacak, geriye dönük işlemeyecek. Destek pandemi dönemiyle sınırlı tutulmayacak, kalıcı olacak. Böylece işsizlik ödeneği alanların vakit kaybetmeden iş araması teşvik edilmiş olacak. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Bu düzenlemeyle ödenek alırken 3 ay içinde istihdama katılanların primlerini işsiz kaldıkları süre kadar devlet olarak karşılayacağız. İşsiz kaldıkları süre azalacak, işgücüne daha çabuk dönmeleri teşvik edilecek" dedi.