İşe dönenin primi devletten: 308 bin kişiye yeni imkan

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın açıkladığı Yeni Ekonomi Programı'nda yer alan 'hızlı işe dönüş desteği' hayata geçiriliyor. Yeni istihdam paketi kapsamında yaşama geçirilecek düzenleme ile işsizlik ödeneği alıp da 3 ay içinde işe dönenlerin emeklilik primini devlet karşılayacak.
KALICI OLACAK
Ekim'de işsizlik ödeneğinden 308 bin kişi yararlanırken, düzenleme yasanın çıktığı tarihten itibaren ödenek alan herkesi kapsayacak, geriye dönük işlemeyecek. Destek pandemi dönemiyle sınırlı tutulmayacak, kalıcı olacak. Böylece işsizlik ödeneği alanların vakit kaybetmeden iş araması teşvik edilmiş olacak. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Bu düzenlemeyle ödenek alırken 3 ay içinde istihdama katılanların primlerini işsiz kaldıkları süre kadar devlet olarak karşılayacağız. İşsiz kaldıkları süre azalacak, işgücüne daha çabuk dönmeleri teşvik edilecek" dedi.
ESNEK İŞE DESTEK
Paket ile gençlerin ve ileri yaştakilerin istihdamını kolaylaştıracak, kısa süreli ve esnek çalışma modellerini teşvik eden politikalar yürütülecek. Belirli süreli sözleşme en fazla 2 yıl olacak, 25 yaş altı ve 50 yaş üstü kişilerin istihdamı kolaylaşacak. Yarı zamanlı ve esnek çalışma modelleri devreye alınacak.
HAZAL ATEŞ