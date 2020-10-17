TÜRKİYE ARTIK ÜRETİCİ GÜÇ OLACAK

Bulunan kaynakların sadece ülkeye para girişi veya dovizin elimizde kalması olarak değerlendirilmemesi gerektiğinin altını çizen Bülent Ecevit Üniversitesinde görevli İktisat ve Ekonomi Bölümü öğretim görevlisi Prof.Dr. Ertuğrul Yıldırım, " En önemlisi ülkemiz, enerji konusunda üretici bir güç olacaktır. Tabii ki karımız olacak, dışarıya belli bir miktar para ödemeyeceğiz. Ancak, dediğim gibi bu kaynakların bulunup işlenmesi ile enerji konusunda üretici bir güç olmamız hepsinden daha önemlidir. Sayın Cumhurbaşkanımız kaynağın kullanılabileceği tarihi sembolik bir anlamı da olduğundan 2023 olarak verdi.