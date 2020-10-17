Ekim 2020 zamlı sigara fiyat listesi! Kent, Winston, Medley, Marlboro, Lark, LM sigaralar ne kadar, kaç TL oldu? Sigara fiyatlarındaki son durum çok araştırılanlar arasındaki yerini koruyor. Her 6 ayda bir Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından sigara fiyatlarında artış olup olmadığı açıklanıyor. Sigara kullananlar herhangi bir zam olup olmadığını merak ettiğinde fiyat listesini incelemek istiyor.

GÜNCEL SİGARA FİYAT LİSTESİ

British American Tobacco sigara fiyat listesi

Kent: 15 TL

Kent D-Range: 15 TL

Kent Swicth: 16 TL

Kent N-Range: 18 TL

Rothmans: 14 TL