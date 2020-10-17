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    • Ekonomi
    • 17.10.2020 16:12
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    • 17.10.2020 16:12
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    Ekim 2020 zamlı ! Kent, Winston, Medley, Marlboro, Lark, LM sigaralar ne kadar, kaç TL oldu?

    Ekim 2020 zamlı , ayın ortalarında tiryakiler tarafından merak ediliyor. Bilindiği üzere 6 ayda bir Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından sigara ve alkolün 'sinde artış yapılıyor. Sigara ve alkolün ÖTV oranında otomatik artış yapılsa da bazı durumlarda zam yapılmıyor. Gözler bu bağlamda güncel fiyat listesindeki son durumda. Peki, Kent, Winston, Medley, Marlboro, Lark, LM sigaralar ne kadar, kaç TL oldu? İşte Ekim 2020 zamlı sigara fiyat listesi

    takvim.com.tr
    Sigaralar ne kadar oldu?

    Ekim 2020 zamlı sigara fiyat listesi! Kent, Winston, Medley, Marlboro, Lark, LM sigaralar ne kadar, kaç TL oldu? Sigara fiyatlarındaki son durum çok araştırılanlar arasındaki yerini koruyor. Her 6 ayda bir Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından sigara fiyatlarında artış olup olmadığı açıklanıyor. Sigara kullananlar herhangi bir zam olup olmadığını merak ettiğinde fiyat listesini incelemek istiyor.

    GÜNCEL SİGARA FİYAT LİSTESİ

    British American Tobacco sigara fiyat listesi

    Kent: 15 TL
    Kent D-Range: 15 TL
    Kent Swicth: 16 TL
    Kent N-Range: 18 TL
    Rothmans: 14 TL

    Viceroy: 14,50 TL
    Pall Mall: 14,50 TL
    Tekel 2000: 14 TL
    Tekel 2001: 14 TL
    Samsun: 14 TL
    Samsun 216: 14 TL
    Maltepe: 14 TL

    JTI sigara fiyat listesi

    Winston Slender: 15 TL
    Winston Deep Blue & Dark Blue: 15 TL
    Winston: 16 TL
    Camel Slender: 14,5 TL

    Camel Rework: 15 TL
    Camel: 15 TL
    Monte Carlo Slender: 14 TL
    Monte Carlo: 14,5 TL
    LD: 14 TL

    Philip Morris sigara fiyatları

    Marlboro Edge: 16 TL
    Marlboro: 18 TL
    Marlboro Touch: 17 TL
    Parliament: 18,50 TL
    Muratti: 16 TL
    Muratti Blu: 15 TL

    Lark: 15 TL
    Lark Reserve: 14.50 TL
    Chesterfield: 14,50 TL
    Chesterfield Mode: 14 TL
    L&M: 14,00 TL

    TURKTAB sigara fiyat listesi

    Violet Menthol – Slims: 15 TL
    Winner Slims – Family: 13 TL
    Medley 12 TL

    SİGARANIN ZARARLARI

    Sigara; tansiyonu yükseltir, damarları daraltır.
    Kalp ve beyin damarlarını olumsuz yönde etkiler.
    Vücuttaki oksijeni azaltır, kalpte nefes darlığına ve çarpıntılara neden olur.
    Vücutta, yorgunluğa, uykusuzluğa, ruhsal gerilime, strese, cinsel performans düşüklüğüne ve reflekslerde azalmaya neden olur.
    Ağız ve yutakta tat alma eksikliği oluşturur ve kanser riskini artırır.
    Kalp yetmezliği gibi ciddi hastalıklara yol açar.
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    Haberler Ekonomi Ekim 2020 zamlı sigara fiyat listesi! Kent, Winston, Medley, Marlboro, Lark, LM sigaralar ne kadar, kaç TL oldu?