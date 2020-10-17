Ekim 2020 zamlı sigara fiyat listesi! Kent, Winston, Medley, Marlboro, Lark, LM sigaralar ne kadar, kaç TL oldu? Sigara fiyatlarındaki son durum çok araştırılanlar arasındaki yerini koruyor. Her 6 ayda bir Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından sigara fiyatlarında artış olup olmadığı açıklanıyor. Sigara kullananlar herhangi bir zam olup olmadığını merak ettiğinde fiyat listesini incelemek istiyor.
GÜNCEL SİGARA FİYAT LİSTESİ
British American Tobacco sigara fiyat listesi
Kent: 15 TL
Kent D-Range: 15 TL
Kent Swicth: 16 TL
Kent N-Range: 18 TL
Rothmans: 14 TL
Viceroy: 14,50 TL
Pall Mall: 14,50 TL
Tekel 2000: 14 TL
Tekel 2001: 14 TL
Samsun: 14 TL
Samsun 216: 14 TL
Maltepe: 14 TL
JTI sigara fiyat listesi
Winston Slender: 15 TL
Winston Deep Blue & Dark Blue: 15 TL
Winston: 16 TL
Camel Slender: 14,5 TL
Camel Rework: 15 TL
Camel: 15 TL
Monte Carlo Slender: 14 TL
Monte Carlo: 14,5 TL
LD: 14 TL
Philip Morris sigara fiyatları
Marlboro Edge: 16 TL
Marlboro: 18 TL
Marlboro Touch: 17 TL
Parliament: 18,50 TL
Muratti: 16 TL
Muratti Blu: 15 TL
Lark: 15 TL
Lark Reserve: 14.50 TL
Chesterfield: 14,50 TL
Chesterfield Mode: 14 TL
L&M: 14,00 TL
TURKTAB sigara fiyat listesi
Violet Menthol – Slims: 15 TL
Winner Slims – Family: 13 TL
Medley 12 TL
SİGARANIN ZARARLARI
Sigara; tansiyonu yükseltir, damarları daraltır.
Kalp ve beyin damarlarını olumsuz yönde etkiler.
Vücuttaki oksijeni azaltır, kalpte nefes darlığına ve çarpıntılara neden olur.
Vücutta, yorgunluğa, uykusuzluğa, ruhsal gerilime, strese, cinsel performans düşüklüğüne ve reflekslerde azalmaya neden olur.
Ağız ve yutakta tat alma eksikliği oluşturur ve kanser riskini artırır.
Kalp yetmezliği gibi ciddi hastalıklara yol açar.