81 ilde binlerce şubesiyle satışlarına devam eden BİM Marketler Zinciri, Ekim ayında 6 ilde işçi alımı yapacak. BİM kasiyer, kozmetik ve gıda personeli gibi bazı kadrolara alım yapıyor. Yayımlanan ilanlarda adaylar için alım yapılacak ilanlar paylaşıldı. Başvuru yapmayı düşünen erkek adayların askerlik hizmetiyle ilişiği olmaması tercih ediliyor. Kasiyer, Depo Reachtruck Operatörü, Et-Şarküteri Personeli gibi pek çok kadroya alım yapılacağının duyurulması başvuruya dair detaylar merak konusu oldu.

BİM PERSONEL ALIM İLANLARI

BİM Marketler Zincirinde görevlendirmek üzere işçi alım ilanları kendi resmi sitesinde yayımlandı. Aşağıdaki linklere ve başvuru formuna tıklayıp iş başvurunuzu rahatlıkla yapabilirsiniz. Ayrıca İŞKUR'da "İşyeri Ünvanı" kısmına BİM yazarak güncel ilanları görebilir, İŞKUR üye bilgilerinizi girerek ilanlara başvuruda bulunabilirsiniz.

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