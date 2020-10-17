81 ilde binlerce şubesiyle satışlarına devam eden BİM Marketler Zinciri, Ekim ayında 6 ilde işçi alımı yapacak. BİM kasiyer, kozmetik ve gıda personeli gibi bazı kadrolara alım yapıyor. Yayımlanan ilanlarda adaylar için alım yapılacak ilanlar paylaşıldı. Başvuru yapmayı düşünen erkek adayların askerlik hizmetiyle ilişiği olmaması tercih ediliyor. Kasiyer, Depo Reachtruck Operatörü, Et-Şarküteri Personeli gibi pek çok kadroya alım yapılacağının duyurulması başvuruya dair detaylar merak konusu oldu.
BİM PERSONEL ALIM İLANLARI
BİM Marketler Zincirinde görevlendirmek üzere işçi alım ilanları kendi resmi sitesinde yayımlandı. Aşağıdaki linklere ve başvuru formuna tıklayıp iş başvurunuzu rahatlıkla yapabilirsiniz. Ayrıca İŞKUR'da "İşyeri Ünvanı" kısmına BİM yazarak güncel ilanları görebilir, İŞKUR üye bilgilerinizi girerek ilanlara başvuruda bulunabilirsiniz.
BİM AÇIK İŞ POZİSYONLARI İÇİN TIKLAYINIZ
BİM BAŞVURU FORMU İÇİN TIKLAYINIZ
Pozisyon Adı-Şehir
Göktürk / Eyüp Kasa Reyon Personeli İstanbul(Avr.)
Göktürk / Eyüp Taze Gıda Personeli İstanbul(Avr.)
Altıntepsi / Bayrampaşa Bölge Taze Gıda Personeli İstanbul(Avr.)
Altıntepsi / Bayrampaşa Bölge Kasa Reyon Personeli İstanbul(Avr.)
Eyüp Bölge Kasa Reyon Personeli İstanbul(Avr.)
Çorlu Bölge Kasa Reyon Personeli Tekirdağ
Fatih Mah. / Küçükçekmece Kasa Reyon Personeli İstanbul(Avr.)
Fatih Mah. / Küçükçekmece Taze Gıda Personeli İstanbul(Avr.)
Narin / Çerkezköy Bölge Taze Gıda Personeli Tekirdağ
Beylikdüzü Bölge Taze Gıda Personeli İstanbul(Avr.)
Beylikdüzü Bölge Kasa Reyon Personeli İstanbul(Avr.)
Esenyurt Bölge Kasa Reyon Personeli İstanbul(Avr.)
Başakşehir Bölge Taze Gıda Personeli İstanbul(Avr.)
Başakşehir Bölge Kasa/Reyon Personeli İstanbul(Avr.)
Beylikdüzü Bölge Meyve-Sebze Personeli İstanbul(Avr.)
Başakşehir / Kayaşehir Bölge Taze Gıda Personeli İstanbul(Avr.)
Başakşehir/Kayaşehir Bölge Kasa Reyon Personeli İstanbul(Avr.)
Esenyurt Depo Reachtruck Operatörü İstanbul(Avr.)
Başakşehir/Bahçeşehir Bölge Kasa Reyon Personeli İstanbul(Avr.)
Esenyurt Bölge Taze Gıda Personeli İstanbul(Avr.)
İçerenköy / Ataşehir Bölge Kasap Personeli İstanbul(Asya)
İçerenköy / Ataşehir Bölge Meyve Sebze Personeli İstanbul(Asya)
Meyve-Sebze Personeli Bursa, İstanbul(Asya), ...
Et-Şarküteri Personeli Bursa, İstanbul(Asya), ...
Acıbadem-Çengelköy / Üsküdar Meyve-Sebze Personeli İstanbul(Asya)
Bordro ve Özlük İşleri Asistanı İstanbul(Avr.)
Üsküdar/Çengelköy Bölge Taze Gıda Personeli İstanbul(Asya)
Küçükbakkalköy/Ataşehir Bölge Kasa Reyon Personeli İstanbul(Asya)
Küçükbakkalköy /Ataşehir Bölge Taze Gıda Personeli İstanbul(Asya)
Çavuşbaşı / Çekmeköy Bölge Kasa Reyon Personeli İstanbul(Asya)
Çavuşbaşı / Çekmeköy Bölge Taze Gıda Personeli İstanbul(Asya)
Özlüce / Nilüfer Bölge Kasa Reyon Personeli Bursa
Özlüce / Nlüfer Bölge Taze Gıda Personeli Bursa
Bordro ve Özlük İşleri Asistanı İstanbul(Asya)
Sipariş ve Stok Yönetimi Yetkilisi İstanbul(Asya)
Teknik Destek Asistanı İstanbul(Asya)
Çekmeköy Depo Mal Kabul Personeli İstanbul(Asya)
Sevkiyat Şefi İstanbul(Asya)
Alemdağ / Çekmeköy Depo Personeli İstanbul(Asya)
( Engelli) İstanbul Bölge Mağaza Personeli İstanbul(Asya)
Hamidiye / Çekmeköy Meyve-Sebze Personeli İstanbul(Asya)
Yaşamkent / Çankaya Bölge Taze Gıda Personeli Ankara
Birlik Mah. / Çankaya Bölge Kasa Reyon Personeli Ankara
Birlik Mah. / Çankaya Bölge Taze Gıda Personeli Ankara
SAP ABAP Yazılım Uzmanı İstanbul(Asya)
Yaşamkent / Çankaya Bölge Kasa Reyon Personeli Ankara
Mağaza Personeli 9510 Antalya
Altınova / Tekirdağ Taze Gıda Personeli Tekirdağ
Engelli Personel İlanı İstanbul(Avr.)
Perakende Satış Elemanı Adana,Mersin
Genel Başvuru-Samandıra Bölge İstanbul(Asya)