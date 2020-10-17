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    • Ekonomi
    • 17.10.2020 18:09
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    • 17.10.2020 18:09
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    yla yeni indirimler görücüye çıktı! 10 TL ve üzeri alışverişlerde...

    yla yeni indirimler görücüye çıktı. 'de hafta sonu Molfix 5 Numara Junior 20'li Bebek Bezi, Hi Level Smart Usb Bellek 32 GB, Ülker Biskrem Bisküvi Çikolata Dolgulu, Nescafe Kahve 2'si 1 Arada 10'lu, Çerezya Kuruyemiş Özel Karışım ve Orkide Ayçiçek Yağı 2 L ürünleri dikkat çekiyor. Peki, A101'de bu hafta sonu hangi indirimler var? İşte kataloğu ürün fiyat listesi

    takvim.com.tr
    A101 17 Ekim aktüel kataloğuyla yeni indirimler geldi!

    A101 17 Ekim aktüel kataloğu ürünleri sabah saatlerinden itibaren satışa sunuldu ve kısa sürede yoğun ilgi gördü. A101'de bu hafta indirimli ürünler arasında Ülker Biskrem Bisküvi Çikolata Dolgulu, Çerezya Kuruyemiş Özel Karışım, Hi Level Smart Usb Bellek 32 GB, Vince Çikolata Sütlü Bütün Bademli, Nescafe Kahve 2'si 1 Arada 10'lu, Orkide Ayçiçek Yağı 2 L, Tukaş Sos Acı 400 G, Molfix 5 Numara Junior 20'li Bebek Bezi yer alıyor. İşte A101 17 Ekim aktüel kataloğu ürünleri...

    A101 17 EKİM AKTÜEL KATALOĞU

    Nofrost Saklama Kabı

    Uno Tost Ekmeği

    Heinz Sos Çeşitleri

    Algida Keyif Kakao Vanilya

    10 TL ve üzeri alışverişlerinizde

    10 TL ve üzeri alışverişlerinizde

    Bebek bezi çeşitleri

    Meyve ve sebze ürünlerinde indirimler

    Mega Cips Çeşitleri
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Ekonomi A101 17 Ekim aktüel kataloğuyla yeni indirimler görücüye çıktı! 10 TL ve üzeri alışverişlerde...