50 bin TL kredide 36 ay vade ödeme koşulları değişti! Bankalarda son dakika faiz depremi yaşanıyor

50 bin TL kredide 36 ay vade ödeme şartı değişti. Normalleşme sürecinde devreye alınan düşük faizli kredi kampanyalarının sona ermesiyle birlikte gözler güncel faiz oranları merak konusu oldu. Koronavirüs salgını nedeniyle bir süre sıfır araç üretilemedi. Ülkemizde özellikle ikinci arabalara talepten ötürü fiyatlarda artış yaşandı. Kamu bankaları tarafından düşük faiz oranlı taşıt kredisi imkanının yakın bir zamanda sona ermesiyle güncel taşıt kredisi faiz oranları araştırılıyor.
TAŞIT KREDİSİ FAİZ ORANLARI NE KADAR OLDU?
GARANTİ BBVA
Kredi tutarı: 50.000 lira
Kredi vadesi: 36 ay
Faiz oranı: 1.47
Kredi taksiti: 1888 lira
Toplam ödeme: 68.256 lira
YAPI KREDİ
Kredi tutarı: 50.000 lira
Kredi vadesi: 36 ay
Faiz oranı: 1.28
Kredi taksiti: 1818 lira
Toplam ödeme: 65.751 lira
HALKBANK
Kredi tutarı: 50.000 lira
Kredi vadesi: 36 ay
Faiz oranı: 1.31
Kredi taksiti: 1833 lira
Toplam ödeme: 65.988 lira
ZİRAAT BANKASI
Kredi tutarı: 50.000 lira
Kredi vadesi: 36 ay
Faiz oranı: 1.30
Kredi taksiti: 1825 lira
Toplam ödeme: 65.988 lira
QNB FİNANSBANK
Kredi tutarı: 50.000 lira
Kredi vadesi: 36 ay
Faiz oranı: 1.61
Kredi taksiti: 1.940,28 TL
Toplam ödeme: 69.850,32 TL
TÜRKİYE İŞ BANKASI
Kredi tutarı: 50.000 lira
Kredi vadesi: 36 ay
Faiz oranı: 1.30
Kredi taksiti: 1825 lira
Toplam ödeme: 66.012 lira
AKBANK
Kredi tutarı: 50.000 lira
Kredi vadesi: 36 ay
Faiz oranı: 1.37
Kredi taksiti: 1.851,26 TL
Toplam ödeme: 66.636 lira
HSBC
Kredi tutarı: 50.000 lira
Kredi vadesi: 36 ay
Faiz oranı: 1.80
Kredi taksiti: 2012 lira
Toplam ödeme: 72.708 lira
ING BANK
Kredi tutarı: 50.000 lira
Kredi vadesi: 36 ay
Faiz oranı: 1.29
Kredi taksiti: 1.822 TL
Toplam ödeme: 65.596 TL
ALTERNATİFBANK
Kredi tutarı: 50.000 lira
Kredi vadesi: 36 ay
Faiz oranı: 1.31
Kredi taksiti: 1829 lira
Toplam ödeme: 66.119 lira