50 bin TL kredide 36 ay vade ödeme koşulları değişti! Bankalarda son dakika faiz depremi yaşanıyor

50 bin TL kredide 36 ay vade ödeme şartı değişti. Normalleşme sürecinde devreye alınan düşük faizli kredi kampanyalarının sona ermesiyle birlikte gözler güncel faiz oranları merak konusu oldu. Koronavirüs salgını nedeniyle bir süre sıfır araç üretilemedi. Ülkemizde özellikle ikinci arabalara talepten ötürü fiyatlarda artış yaşandı. Kamu bankaları tarafından düşük faiz oranlı taşıt kredisi imkanının yakın bir zamanda sona ermesiyle güncel taşıt kredisi faiz oranları araştırılıyor.

TAŞIT KREDİSİ FAİZ ORANLARI NE KADAR OLDU?

GARANTİ BBVA

Kredi tutarı: 50.000 lira

Kredi vadesi: 36 ay

Faiz oranı: 1.47

Kredi taksiti: 1888 lira

Toplam ödeme: 68.256 lira