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    • Ekonomi
    • 17.10.2020 18:34
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    • 17.10.2020 18:34
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    50 bin TL kredide 36 ay vade ödeme koşulları değişti! Bankalarda son dakika faiz depremi yaşanıyor

    Bankaların nda bilindiği üzere çeşitli dönemlerde değişimler yaşanıyor. 12-24-36 ay vadeyle kredi ödeme şartlarını merak edenler bankaların sitelerini ziyaret ederek son değişimleri merak ediyor. Koronavirüs normalleşme süreciyle birlikte devreye alınan uygun faizli krediler sona erdi. Araba almayı düşünenler bu bağlamda nı öğrenmek ve ona göre hareket etmek istiyor. Banka banka faiz oranlarındaki son durumu haberimizde sizin için derledik.

    50 bin TL kredide 36 ay vade ödeme şartı değişti!

    50 bin TL kredide 36 ay vade ödeme şartı değişti. Normalleşme sürecinde devreye alınan düşük faizli kredi kampanyalarının sona ermesiyle birlikte gözler güncel faiz oranları merak konusu oldu. Koronavirüs salgını nedeniyle bir süre sıfır araç üretilemedi. Ülkemizde özellikle ikinci arabalara talepten ötürü fiyatlarda artış yaşandı. Kamu bankaları tarafından düşük faiz oranlı taşıt kredisi imkanının yakın bir zamanda sona ermesiyle güncel taşıt kredisi faiz oranları araştırılıyor.

    TAŞIT KREDİSİ FAİZ ORANLARI NE KADAR OLDU?

    GARANTİ BBVA

    Kredi tutarı: 50.000 lira

    Kredi vadesi: 36 ay

    Faiz oranı: 1.47

    Kredi taksiti: 1888 lira

    Toplam ödeme: 68.256 lira

    YAPI KREDİ

    Kredi tutarı: 50.000 lira

    Kredi vadesi: 36 ay

    Faiz oranı: 1.28

    Kredi taksiti: 1818 lira

    Toplam ödeme: 65.751 lira

    HALKBANK

    Kredi tutarı: 50.000 lira

    Kredi vadesi: 36 ay

    Faiz oranı: 1.31

    Kredi taksiti: 1833 lira

    Toplam ödeme: 65.988 lira

    ZİRAAT BANKASI

    Kredi tutarı: 50.000 lira

    Kredi vadesi: 36 ay

    Faiz oranı: 1.30

    Kredi taksiti: 1825 lira

    Toplam ödeme: 65.988 lira

    QNB FİNANSBANK

    Kredi tutarı: 50.000 lira

    Kredi vadesi: 36 ay

    Faiz oranı: 1.61

    Kredi taksiti: 1.940,28 TL

    Toplam ödeme: 69.850,32 TL

    TÜRKİYE İŞ BANKASI

    Kredi tutarı: 50.000 lira

    Kredi vadesi: 36 ay

    Faiz oranı: 1.30

    Kredi taksiti: 1825 lira

    Toplam ödeme: 66.012 lira

    AKBANK

    Kredi tutarı: 50.000 lira

    Kredi vadesi: 36 ay

    Faiz oranı: 1.37

    Kredi taksiti: 1.851,26 TL

    Toplam ödeme: 66.636 lira

    HSBC

    Kredi tutarı: 50.000 lira

    Kredi vadesi: 36 ay

    Faiz oranı: 1.80

    Kredi taksiti: 2012 lira

    Toplam ödeme: 72.708 lira

    ING BANK

    Kredi tutarı: 50.000 lira

    Kredi vadesi: 36 ay

    Faiz oranı: 1.29

    Kredi taksiti: 1.822 TL

    Toplam ödeme: 65.596 TL

    ALTERNATİFBANK

    Kredi tutarı: 50.000 lira

    Kredi vadesi: 36 ay

    Faiz oranı: 1.31

    Kredi taksiti: 1829 lira

    Toplam ödeme: 66.119 lira
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    Haberler Ekonomi 50 bin TL kredide 36 ay vade ödeme koşulları değişti! Bankalarda son dakika faiz depremi yaşanıyor