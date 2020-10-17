Bugün Kapalıçarşı altın fiyatlarındaki alış satış fiyatlarını merak edenler özellikle akşam saatlerinde son durumu öğrenmek için araştırmalarına devam ediyor. Bir önceki kapanışta altının ons fiyatı ve dolar kurundaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın, günü bir önceki kapanışın yüzde 0,7 üzerinde 487 liradan tamamladı. Peki, 17 Ekim canlı altın ve bilezik alış satış fiyatları kaç TL oldu? İşte çeyrek ve gram altın fiyatları

ÇEYREK VE GRAM ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?