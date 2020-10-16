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    • Ekonomi
    • 16.10.2020 Gazete
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    ’den ’ye güven mesajı

    Reasürans , 6 ayın ardından 'da bir araya geldi. Yönetim Kurulu Başkanı , Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı , Yönetim Kurulu Üyesi ve Maximilian Stahl, Yönetim Kurulu Üyeleri Fatih Ağacık, ve 'den oluşan VHV Reasürans Yönetim Kurulu, İstanbul'da gerçekleşen toplantıda VHV Grubu'nun 'ye olan güveninin tam olduğuna dikkat çekti.

    VHV’den Türkiye’ye güven mesajı

    VHV Reasürans Yönetim Kurulu, 6 ayın ardından 'da bir araya geldi. Başkanı Thomas Voigt, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Dietrich Werner, Yönetim Kurulu Üyesi ve Maximilian Stahl, Yönetim Kurulu Üyeleri Fatih Ağacık, Gülen Özaktürk ve Okan Utkueri'den oluşan VHV Reasürans Yönetim Kurulu, İstanbul'da gerçekleşen toplantıda Grubu'nun 'ye olan güveninin tam olduğuna dikkat çekti. 'nın önde gelen sigorta gruplarından VHV Allgemeine Versicherung AG'nin Yönetim Kurulu Üyesi ve grubun Türkiye'deki reasürans iştiraki VHV Reasürans'ın faaliyete başladığı günden bu yana Yönetim Kurulu Başkanlığı'nı yapan , uzun bir aradan sonra İstanbul'da bulunmanın çok önemli olduğuna dikkat çekerek, şunları kaydetti: "Grubumuz Türkiye'nin hem ekonomik hem de sosyal gelişimini yakından takip ediyor. VHV olarak buradaki şirketimizin ülke sigortacılığının istikrarlı gelişiminin bir parçası olması ise geleceğe yönelik umutlarımızı daha da güçlendiriyor."

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    Haberler Ekonomi VHV’den Türkiye’ye güven mesajı