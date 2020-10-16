VHV’den Türkiye’ye güven mesajı

VHV Reasürans Yönetim Kurulu, 6 ayın ardından İstanbul'da bir araya geldi. Yönetim Kurulu Başkanı Thomas Voigt, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Dietrich Werner, Yönetim Kurulu Üyesi ve CEO Maximilian Stahl, Yönetim Kurulu Üyeleri Fatih Ağacık, Gülen Özaktürk ve Okan Utkueri'den oluşan VHV Reasürans Yönetim Kurulu, İstanbul'da gerçekleşen toplantıda VHV Grubu'nun Türkiye'ye olan güveninin tam olduğuna dikkat çekti. Almanya'nın önde gelen sigorta gruplarından VHV Allgemeine Versicherung AG'nin Yönetim Kurulu Üyesi ve grubun Türkiye'deki reasürans iştiraki VHV Reasürans'ın faaliyete başladığı günden bu yana Yönetim Kurulu Başkanlığı'nı yapan Thomas Voigt, uzun bir aradan sonra İstanbul'da bulunmanın çok önemli olduğuna dikkat çekerek, şunları kaydetti: "Grubumuz Türkiye'nin hem ekonomik hem de sosyal gelişimini yakından takip ediyor. VHV olarak buradaki şirketimizin ülke sigortacılığının istikrarlı gelişiminin bir parçası olması ise geleceğe yönelik umutlarımızı daha da güçlendiriyor."