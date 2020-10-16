Salgın riskine TSS güvencesi

2019 yılının son aylarında ortaya çıkan ve kısa süre içerisinde tüm dünyaya yayılarak pandemi haline gelen Covid -19 salgını, tüm dünyada hayatın her alanında yarattığı riskleri sürdürmeye devam ediyor. Tamamlayıcı sağlık sigortalarının (TSS) giderek önem kazandığı salgın sürecinde, Türk Nippon Sigorta çeşitli destek paketleri ve teminatları ile sağlık alanında önemli adımlar attı. Medical Park işbirliğiyle yaklaşık 3 yıl önce sektörde bir ilki başlatarak hayata geçirdiği; mevcut hastalıkların dahil olduğu, 80 yaşına kadar sigortalanabilme fırsatı sağlayan 'Sağlığınız Bizde' TSS ürünü ile Türk Nippon Sigorta, Covid-19 teminatını poliçeye dahil ederek tüm sigortalılarına sosyal fayda sağlamayı amaçladı. Sağlığın her zaman en önemli öncelik olduğunu belirten Türk Nippon Sigorta Genel Müdürü Dr. E. Baturalp Pamukçu, "Mevcut durumda tedirginlik sürerken, TSS poliçesi sahibi sigortalılarımıza ve sigortalı adaylarımıza maksimum fayda sağlayarak, bu zor dönemlerde sigortalılarımızın yanlarında olduğumuzu gösterdik" ifadelerini kullandı.