Pamuk üreticilerimize müjde...



Kütlü pamuk primini %37,5 artırarak kilogram başına 1,1 liraya çıkardık.



Ayrıca #pamuk üreticilerimize,

mazot ve gübre desteğiyle birlikte kilogram başına 1,23 lira destek ödeyeceğiz.



Hayırlı ve bereketli olsun.