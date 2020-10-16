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    • 16.10.2020 15:15
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    Son dakika: ve Orman Bakanı 'den pamuk lerine müjde

    ve Orman Bakanı : Kütlü pamuk primini %37,5 artırarak kilogram başına 1,1 liraya çıkardık. Ayrıca pamuk lerimize, mazot ve gübre desteğiyle birlikte kilogram başına 1,23 lira ödeyeceğiz.

    Bakan Pakdemirli'den üreticilere müjde
    ve Orman Bakanı pamuk lerine müjdeyi verdi. Pakdemirli, "Kütlü pamuk primini %37,5 artırarak kilogram başına 1,1 liraya çıkardık. Ayrıca pamuk üreticilerimize, mazot ve gübre desteğiyle birlikte kilogram başına 1,23 lira destek ödeyeceğiz." dedi.


    Bakan Pakdemirli'nin sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle:

    Pamuk üreticilerimize müjde... Kütlü pamuk primini %37,5 artırarak kilogram başına 1,1 liraya çıkardık. Ayrıca #pamuk üreticilerimize, mazot ve gübre desteğiyle birlikte kilogram başına 1,23 lira destek ödeyeceğiz. Hayırlı ve bereketli olsun.

    Mazot ve gübre destekleri ile prim destekleri içinden en yüksek destek tutarını pamuk çiftçimize ödüyoruz. Çünkü hem üretimi hem verimi daha da yukarılara taşırken çiftçimizi de mutlu etme gayretindeyiz. Bugüne kadar üreticimizin yanında olduk, inşallah olmaya devam edeceğiz.

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    Haberler Ekonomi Son dakika: Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'den pamuk üreticilerine müjde