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    • Ekonomi
    • 16.10.2020 23:24
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    • 16.10.2020 23:24
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    nda onlarca indirim var! 10 TL ve üzeri alışverişinizde o ürünler indirimli...

    belli oldu. A101'de bu hafta indirimli ürünler arasında Ülker Biskrem Bisküvi Çikolata Dolgulu, Çerezya Kuruyemiş Özel Karışım, Hi Level Smart Usb Bellek 32 GB, Vince Çikolata Sütlü Bütün Bademli, Nescafe Kahve 2'si 1 Arada 10'lu, Orkide Ayçiçek Yağı 2 L, Tukaş Sos Acı 400 G, Molfix 5 Numara Junior 20'li Bebek Bezi yer alıyor. İşte A101 17 Ekim aktüel kataloğu indirimli fiyat listesi...

    takvim.com.tr
    A101 17 Ekim aktüel kataloğunda onlarca indirim var!

    A101 17 Ekim aktüel kataloğunda onlarca indirim var. A101'de hafta sonu Molfix 5 Numara Junior 20'li Bebek Bezi, Hi Level Smart Usb Bellek 32 GB, Ülker Biskrem Bisküvi Çikolata Dolgulu, Nescafe Kahve 2'si 1 Arada 10'lu, Çerezya Kuruyemiş Özel Karışım ve Orkide Ayçiçek Yağı 2 L ürünleri dikkat çekiyor. İşte A101'de haftanın yıldızları...

    A101 17 EKİM AKTÜEL KATALOĞU

    Nofrost Saklama Kabı

    Uno Tost Ekmeği

    Heinz Sos Çeşitleri

    Algida Keyif Kakao Vanilya

    10 TL ve üzeri alışverişlerinizde

    10 TL ve üzeri alışverişlerinizde

    Bebek bezi çeşitleri

    Meyve ve sebze ürünlerinde indirimler

    Mega Cips Çeşitleri
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    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Ekonomi A101 17 Ekim aktüel kataloğunda onlarca indirim var! 10 TL ve üzeri alışverişinizde o ürünler indirimli...