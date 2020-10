Ray’dan 3 farklı kasko cözümü

Son günlerde gerçekleşen şiddetli hava olayları, yoğun yağışlar, dolu ve taşkınlar, araçlarda sigorta güvencesinin ne derece önemli olduğunu bir kez daha hatırlattı. İstanbul Anadolu Yakası başta olmak üzere Anadolu'nun pek çok kesiminde meydana gelen dolu olayında kasko korumasında olan hasarlar hava olayının gerçekleşmesinin ardından hemen tazmin edildi. İlk 6 ayda Türkiye Sigorta Birliği'nin yayınladığı rakamlara göre kasko branşında 2 milyar 224 milyon lira ödeme yapıldığını hatırlatan Ray Sigorta Genel Müdürü Koray Erdoğan, araç sahiplerinin gönlünün rahat olması için yeni normal dahil olmak üzere her dönemde kaskonun bir gereklilik olduğunu söyledi. "Pandemi nedeniyle bireysel araç kullanımının arttığını görüyoruz. Böyle bir dönemde bireysel araçların maruz kaldığı risklerin azaldığını söylemek doğru olmayacaktır" diyen Erdoğan, "Koşullar ne olursa olsun risklerin hayatımızda bir yeri olacağını görmemiz gerekiyor. Sigorta yaptırmak yalnızca zararın kolayca karşılanmasını sağlamıyor, sigortalının endişelerini de gideriyor. Sigortanın sunduğu en büyük değer de söz ettiğimiz bu huzur" şeklinde konuştu.

KİŞİYE ÖZEL ÜRÜNLER

Sigortacılıkta, kişilerin her daim değişen ihtiyaçlarına ve tercihlerine uygun seçeneklerle yanıt verilmesi gerektiğini ifade eden Erdoğan; Ray Sigorta olarak kasko tarafında fiyat/ performans ilkesi temelinde kurgulanan Ekonomik Kasko, Baby on Board Kasko ve Prenses Kasko olmak üzere 3 farklı ürünle müşterilere hizmet sunduklarını söyledi. Hızlı Onarım Merkezi ve anlaşmalı özel servislerde geçerli geniş teminat kapsamına sahip Ekonomik Kasko, uygun fiyatlarla bireysel araçların tek poliçede güvence altına alınabilmesini sağlıyor. Baby On Board Kasko'dan ise 0-5 yaş arası çocuğu olan tüm sürücüler faydalanabiliyor. Standart kasko ürün kapsamına ek olarak zengin asistans hizmetleriyle hususi araçlarda ekstra yüzde 25 indirim avantajı sağlıyor. Prenses Kasko da kadınlar tarafından alınabiliyor. Pakette; özel ihbar hattı, taksi hizmeti, özel moto vale hizmeti gibi hizmetler yer alıyor.