a) Ödünç Para (İkraz) Yardımlarını talep eden üyelerde;

1-Sandığa aynı yardımdan dolayı borçlu olmaması, daha önce aldığı ikraz taksitlerinden dolayı icra kovuşturmasına uğrayan üyenin, Sandığa olan borcunun kapatılmasından sonra üç (3) aylık ücretinin ikraz alabilme şartlarını yerine getirmesi ve kefillerinin aylık ücretleri üzerinde herhangi bir (icra, nafaka, temlik vs. gibi) kesintisinin olmaması halinde yeniden ödünç para yardımı almaya hak kazanır,

2-Sandıktan alacağı yardım talep formunu gereğince düzenlemiş olması,

3-Çalıştığı iş yerinden, zorunlu üyeler arasından iki kefil göstermesi,

4-Sandığın en az üç (3) yıllık üyesi olması,

5-Üyenin aylık net istihkakının, icra, nafaka, temlik, vb. kesintilerinden sonra kalan kısmının, talep edilen aylık ikraz taksit tutarının iki katından az olmaması, (İkraz talep eden üyenin aylık istihkakının tamamı üzerinde nafaka, temlik veya tedbir var ise lehine nafaka, temlik veya tedbir konulan kişinin, Sandık lehine ikraz borcunun tamamını kaldırdığını gösteren belgenin icra müdürlüklerinden alındığı tarihi takip eden üçüncü ayın sonunda ödünç para yardımı almaya hak kazanırlar),

Şartları aranır.