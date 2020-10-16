BİM 16 Ekim aktüel ürünler kataloğu! BİM’de bu hafta ne var? İşte indirimli ürünler listesi

16 Ekim BİM aktüel ürünler kataloğu yine dopdolu! BİM aktüel katalog her hafta olduğu gibi bu hafta da dikkat çeken ürünleri satışa sunuyor. BİM marketlerinde gıdadan teknolojiye, mutfak ürünlerinden banyo malzemelerine kadar birbirinden farklı ürünler satışta oluyor. Peki, BİM aktüel ürünler kataloğunda bu hafta neler var? İndirimli ürünler listesinde yer alan ürünleri bugünden itibaren BİM marketlerinde giderek satın alabilirsiniz.

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 16 EKİM CUMA