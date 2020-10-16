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    • Ekonomi
    • 16.10.2020 10:43
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    • 16.10.2020 10:43
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    BİM 16 Ekim aktüel ürünler kataloğu! BİM’de bu hafta ne var? İşte indirimli ürünler listesi

    listesi her Cuma günü arama motorlarında sorgulanıyor. 16 Ekim ürünler kataloğu alışveriş severlerin merak konusu oldu. BİM’de bu hafta birbirinden uygun fiyatlı fırsat ürünü satışa çıkıyor. BİM marketlerinde her Cuma günü aktüel ürünler satışa çıkıyor. Satışa çıkacak ürünlerin listesi merak ediliyor. Peki, 16 Ekim kataloğunda neler var? İşte ürünlerin fiyat listesi…

    takvim.com.tr
    BİM 16 Ekim aktüel ürünler kataloğu! BİM’de bu hafta ne var? İşte indirimli ürünler listesi

    16 Ekim BİM aktüel ürünler kataloğu yine dopdolu! BİM aktüel katalog her hafta olduğu gibi bu hafta da dikkat çeken ürünleri satışa sunuyor. BİM marketlerinde gıdadan teknolojiye, mutfak ürünlerinden banyo malzemelerine kadar birbirinden farklı ürünler satışta oluyor. Peki, BİM aktüel ürünler kataloğunda bu hafta neler var? İndirimli ürünler listesinde yer alan ürünleri bugünden itibaren BİM marketlerinde giderek satın alabilirsiniz.

    BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 16 EKİM CUMA

    Fakir Stant Mikser Mutfak Şefi
    • Sıçramayı önleyen şeffaf koruma kapağı
    • Yoğurma aparatları
    • Asansör mandalı
    • Karıştırma aparatı
    • Çırpma teli aparatı
    • 5 litre kapasiteli tutma kulplu paslanmaz çelik karıştırma haznesi
    • 5 litre kapasiteli tutma kulplu cam karıştırma haznesi
    • Eliptik karıştırma tekniği
    • 6 kademeli hız kontrolü

    Glass in Love
    Çift Cidarlı Borosilikat Bardak
    • Isıya dayanıklıdır
    • Çift duvarlıdır

    Fakir
    Buhar Jeneratörlü Ütü
    • Çizilmelere karşı dayanıklı titanyum kaplama özel taban
    • 5 bar buhar basıncı

    Glass in Love
    3'lü Dekoratif Cam Şamdan
    • ~18x20x23 cm yüksekliklerinde

    Free Sound
    TWS Bluetooth Kulaklık
    • Bluetooth 5.0
    • Çekim mesafesi 10 M

    Jabra GN
    Elite 65t Tam Kablosuz Kulaklık
    • Titanyum Siyah
    • Farklı boylarda 3 çift EarGel ile daha konforlu bir kullanım

    Starcom
    Işıklı Mercekli Okuma Çubuğu
    • Yakınlaştırıcı mercekli LED
    • 360 derece esnek başlık

    Naturalove
    Mermer Bambu Tabla ve Peynir Bıçağı Seti

    Mutfak Yer Seti 2'li
    • 40x60-40x120 cm
    • Makinede yıkanabilme özelliği ve su itici kumaş

    Naturalove
    Kağıt Kek Kalıbı ve Aksesuarı
    • 24 adet kek kalıbı
    • 24 adet aksesuar
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    Haberler Ekonomi BİM 16 Ekim aktüel ürünler kataloğu! BİM’de bu hafta ne var? İşte indirimli ürünler listesi