BİM 16 Ekim aktüel ürünler kataloğu! BİM’de bu hafta ne var? İşte indirimli ürünler listesi

16 Ekim BİM aktüel ürünler kataloğu yine dopdolu! BİM aktüel katalog her hafta olduğu gibi bu hafta da dikkat çeken ürünleri satışa sunuyor. BİM marketlerinde gıdadan teknolojiye, mutfak ürünlerinden banyo malzemelerine kadar birbirinden farklı ürünler satışta oluyor. Peki, BİM aktüel ürünler kataloğunda bu hafta neler var? İndirimli ürünler listesinde yer alan ürünleri bugünden itibaren BİM marketlerinde giderek satın alabilirsiniz.
BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 16 EKİM CUMA
Fakir Stant Mikser Mutfak Şefi
• Sıçramayı önleyen şeffaf koruma kapağı
• Yoğurma aparatları
• Asansör mandalı
• Karıştırma aparatı
• Çırpma teli aparatı
• 5 litre kapasiteli tutma kulplu paslanmaz çelik karıştırma haznesi
• 5 litre kapasiteli tutma kulplu cam karıştırma haznesi
• Eliptik karıştırma tekniği
• 6 kademeli hız kontrolü
Glass in Love
Çift Cidarlı Borosilikat Bardak
• Isıya dayanıklıdır
• Çift duvarlıdır
Fakir
Buhar Jeneratörlü Ütü
• Çizilmelere karşı dayanıklı titanyum kaplama özel taban
• 5 bar buhar basıncı
Glass in Love
3'lü Dekoratif Cam Şamdan
• ~18x20x23 cm yüksekliklerinde
Free Sound
TWS Bluetooth Kulaklık
• Bluetooth 5.0
• Çekim mesafesi 10 M
Jabra GN
Elite 65t Tam Kablosuz Kulaklık
• Titanyum Siyah
• Farklı boylarda 3 çift EarGel ile daha konforlu bir kullanım
Starcom
Işıklı Mercekli Okuma Çubuğu
• Yakınlaştırıcı mercekli LED
• 360 derece esnek başlık
Naturalove
Mermer Bambu Tabla ve Peynir Bıçağı Seti
Mutfak Yer Seti 2'li
• 40x60-40x120 cm
• Makinede yıkanabilme özelliği ve su itici kumaş
Naturalove
Kağıt Kek Kalıbı ve Aksesuarı
• 24 adet kek kalıbı
• 24 adet aksesuar