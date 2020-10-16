Sipariş yağıyor! Mühendisliği bıraktı parayı buldu!

Antalya'da, asıl mesleği bilgisayar mühendisliği olan Abdurrahman Kuyucu, ailece ürettikleri 40 çeşit pikan cinsi cevizle Türkiye'nin yanı sıra yurt dışından da talepleri karşılamaya çalışıyor.

Bir süre sonra site raporlarını inceleyen Kuyucu, erişim sağlayanların en çok pikan ceviziyle ilgili açıklamaları tıkladığını gördü. Kuyucu, hobi olarak başladığı işte, çok yoğun fidan talebiyle karşılaşınca bahçe satın alarak üretim yapmaya karar verdi.

Kariyerini bırakan Kuyucu, önce Yalova, sonra da Adana ve Antalya'da pikan cevizi üzerine üretim ve çalışmalar gerçekleştirdi.

Yurt dışındaki ürünleri de inceleme fırsatı bulan Kuyucu, ailecek Antalya'nın Aksu ilçesinden bahçe satın alarak, tropikal meyvelerin yanı sıra 40 çeşit pikan üretimine başladı.

Üniversitelerin gen kaynaklarıyla ilgili bilimsel çalışmalarına da destek olan Kuyucu, Yalova'da ıslahçı bir arkadaşının pikan cevizlerinin içini doldurmadığını belirtmesi üzerine, yaptıkları çalışma sayesinde bu ilde de pikan yetiştirmeyi başardıklarını söyledi.

Soğuk ve sıcak iklimde yetişen pikanların farklı olduğunu belirten Kuyucu, 2011'den bu yana meyve ve fidan üretimi yaparak, ülke içi ve yurt dışına gönderdiklerini bildirdi.