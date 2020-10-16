İhtiyacı olana 1.000 TL





Kısa çalışma ödeneğinden 3.5 milyon kişinin faydalandığını, 2 milyon kişinin normal çalışmaya geçtiğini kaydeden Selçuk, "Nakdi ücret desteği ve işsizlik ödeneği de sürüyor. Sosyal koruma kalkanı ile 40 milyara yakın bir desteği sağlamış olduk" diye konuştu.