İhtiyacı olana 1.000 TL

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 1.000'er liralık yardımların sürdüğünü belirtti. Pandemide devreye alınan sosyal yardım destek programının 3 aşamadan oluştuğunu dile getiren Selçuk, ilk etapta 4 milyon haneye 1.000'er liralık yardım verildiğini aktardı.
Selçuk, "Düzenli yardımların haricinde ilk aşamada bu şekilde bir can suyu verildi. Sonrasında pandemi sebebiyle yardıma ihtiyaçları olanlara yönelik program hazırladık. Bu sayede 1.8 milyon haneye 1.000 lira ulaştırmış olduk. Vakıflarımıza gönderdiğimiz periyodik payları 2 katına çıkardık. Hâlâ bu sürece devam ediyoruz. Bir ihtiyacı tespit ettiğimiz an 1.000 lira yardıma devam ediyoruz" dedi.
Kısa çalışma ödeneğinden 3.5 milyon kişinin faydalandığını, 2 milyon kişinin normal çalışmaya geçtiğini kaydeden Selçuk, "Nakdi ücret desteği ve işsizlik ödeneği de sürüyor. Sosyal koruma kalkanı ile 40 milyara yakın bir desteği sağlamış olduk" diye konuştu.