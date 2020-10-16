Akdeniz'de gerilime neden olan duruma ilişkin Macron, Türkiye ile görüşmeye istekli olduklarını ifade etti.

"AB, KARABAĞ'DA ATEŞKES İSTİYOR"

Macron, Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki çatışmalarda AB'nin bir an önce ateşkes yapma konusunda istekli olduğunu da sözlerine ekledi.