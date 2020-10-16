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    • Ekonomi
    • 16.10.2020 17:13
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    • 16.10.2020 17:13
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    güçlendikçe düşmanları çoğalıyor! Zirvesi'nde Macron ve 'den skandal açıklamalar

    ’nin her geçen gün güçlenmesi Avrupa ülkelerini rahatsız etmeye devam ediyor. Özellikle ’deki sismik çalışmalar Fransa başta olmak üzere birçok ülkenin eteklerini tutuşturdu. ’de düzenlenen Zirvesi’nin ardından konuşan , Türkiye'ye karşı Rum Kesimi ve Atina'nın yanında olduklarını söyledi. ise Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de faaliyetlerine devam etmesinin "provokatif, üzücü ve gereksiz" olduğunu savundu.

    Belçika'nın başkenti Brüksel'de Avrupa Birliği (AB) Liderler Zirvesi düzenlendi.

    Zirve'nin gündeminde öne çıkan başlıklardan biri Dloğu Akdeniz'deki gelişmeler ve Türkiye'nin bölgedeki varlığı oldu.

    MACRON'DAN RUM KESİMİ VE YUNANİSTAN'A DESTEK AÇIKLAMASI
    Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, toplantının ardından yaptığı açıklamada, "Son Avrupa Birliği zirvesi, AB'nin Kıbrıs (GKRY) ve Yunanistan'a verdiği desteği yeniden onayladı." dedi.

    Akdeniz'de gerilime neden olan duruma ilişkin Macron, Türkiye ile görüşmeye istekli olduklarını ifade etti.

    "AB, KARABAĞ'DA ATEŞKES İSTİYOR"
    Macron, Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki çatışmalarda AB'nin bir an önce ateşkes yapma konusunda istekli olduğunu da sözlerine ekledi.

    MERKEL: TÜRKİYE'NİN ÖNLEMLERİ PROVOKATİF
    Almanya Başbakanı Angela Merkel, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de faaliyetlerine devam etmesinin "provokatif, üzücü ve gereksiz" olduğunu savundu.

    Brüksel'de gazetecilere konuşan Merkel, "Türkiye'nin son zamanlarda aldığı ve elbette provokatif olan tek taraflı önlemlerin gerginliği yatıştırmaktan çok artırdığı konusunda anlaştık." diye konuştu.

    "İLİŞKİLERİN GELİŞTİRİLMESİ İKİ TARAFIN DA YARARINA"
    Merkel, sözlerini "Türkiye ile çıktığımız yolda ilerlemeye istekliyiz. AB-Türkiye ilişkilerinin daha da geliştirilmesi her iki tarafın da yararınadır." ifadelerini kullandı.
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    Haberler Ekonomi Türkiye güçlendikçe düşmanları çoğalıyor! AB Zirvesi'nde Macron ve Merkel'den skandal açıklamalar