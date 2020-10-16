Dolar ve euro ne kadar oldu sorusu haftanın son işlem gününde araştırılıyor. Bugün İstanbul serbest piyasada dolar 7,9390 liradan, avro 9,2970 liradan güne başladı. Serbest piyasada açılış saatinde 9,2950 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 9,2970 lira olarak belirlendi. Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 7,9450 lira, avronun satış fiyatı ise 9,3020 lira olmuştu. İşte dolar ve euro alış satış fiyatı...
DOLAR VE EURO NE KADAR OLDU?
ALTININ KİLOGRAMI 486 BİN 600 LİRAYA YÜKSELDİ
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 486 bin 600 liraya yükseldi.
Altın piyasasında, en düşük 483 bin 150 lira, en yüksek 488 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,5 artışla 486 bin 600 liradan tamamladı.
KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 1 milyar 143 milyon 863 bin 731,36 lira, işlem miktarı ise 2.389,12 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 1 milyar 153 milyon 45 bin 450,23 lira oldu.
Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Standart Kıymetli Madenler, Turan Kıymetli Madenler, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Vakıf Katılım Bankası, Uğuras Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.
AVRUPA BORSALARI GÜNE YÜKSELİŞLE BAŞLADI
Avrupa borsaları, güne alış ağırlıklı bir seyirle başladı.
Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,7 artarak 365 puan, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,4 yükselerek 12.749 puan oldu.
İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,2 primle 5.904 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,3 değer kazancıyla 4.902 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,1 yükselişle 6.822 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde yatay seyirle 19.069 puanda seyrediyor.
Avro/dolar paritesi ise önceki kapanışa göre yatay seyirle 1,1709'dan işlem görüyor.
Analistler, Brexit görüşmelerine ilişkin İngiltere tarafından gelen yapıcı açıklamaların risk iştahını artırdığını bildirdi.
Bugün Avro Bölgesi'nde enflasyon, ABD'de perakende satışlar ve sanayi üretiminin takip edileceğini kaydeden analistler, jeopolitik gelişmelerin de yatırımcıların odağında bulunduğunu söyledi.
ASYA BORSALARI KARIŞIK SEYRETTİ
Asya borsalarında haftanın son işlem gününde karışık bir seyir izlendi.
Avrupa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayılarındaki artış ve bu kapsamda tedbirlerin sıkılaştırılması küresel çapta risk iştahını azaltırken, ABD'de kötü gelen makroekonomik veriler sonrası hala belirsizliklerin sürdüğü teşvik paketine dair haber akışının da önemi arttı.
ABD'de başkanlık seçimlerine az bir süre kala yoğunlaşan haber akışı da takip edilirken, Avrupa'da Brexit konusunun ele alındığı AB Liderler Zirvesi'nin ikinci gününde yapılacak açıklamalar gündemin odağında bulunuyor.
Tüm bu gelişmeler sonrası bugün veri gündeminin sakin olduğu Asya borsalarında endekslerin karışık bir seyir izlediği görüldü.
Çin'de Şanghay bileşik endeksi kapanışa yakın 3.331 puanla dünkü kapanış seviyesinin hemen altında bulunuyor.
Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,4 düşüşle 23.411 puandan kapanırken, dolar/yen paritesi yüzde 0,1 değer kaybederek 105,3 seviyelerine geriledi.
Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,3 artışla 39.858 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1 primle 24.340 puanda ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,8 kayıpla 2.342 puanda seyrediyor.
SERBEST PİYASADA DÖVİZ AÇILIŞ FİYATLARI
Bugün İstanbul serbest piyasada dolar 7,9390 liradan, avro 9,2970 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 7,9370 liradan alınan dolar, 7,9390 liradan satılıyor. 9,2950 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 9,2970 lira olarak belirlendi.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 7,9450 lira, avronun satış fiyatı ise 9,3020 lira olmuştu.