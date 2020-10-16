Dolar ve euro ne kadar oldu sorusu haftanın son işlem gününde araştırılıyor. Bugün İstanbul serbest piyasada dolar 7,9390 liradan, avro 9,2970 liradan güne başladı. Serbest piyasada açılış saatinde 9,2950 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 9,2970 lira olarak belirlendi. Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 7,9450 lira, avronun satış fiyatı ise 9,3020 lira olmuştu. İşte dolar ve euro alış satış fiyatı...

DOLAR VE EURO NE KADAR OLDU?