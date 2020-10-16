Piyasaların son işlem gününde altında anlık alış satış fiyatlarını öğrenmek isteyenler akşam saatlerinde araştırmalarını sürdürüyor. Altın piyasasında, en düşük 483 bin 150 lira, en yüksek 488 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,5 artışla 486 bin 600 liradan tamamladı. Peki, bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar oldu? İşte altın fiyatlarında son durum...
ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?
ALTININ KİLOGRAMI 486 BİN 600 LİRAYA YÜKSELDİ
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 486 bin 600 liraya yükseldi.
Altın piyasasında, en düşük 483 bin 150 lira, en yüksek 488 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,5 artışla 486 bin 600 liradan tamamladı.
KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 1 milyar 143 milyon 863 bin 731,36 lira, işlem miktarı ise 2.389,12 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 1 milyar 153 milyon 45 bin 450,23 lira oldu.
Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Standart Kıymetli Madenler, Turan Kıymetli Madenler, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Vakıf Katılım Bankası, Uğuras Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.
PETROL VE ALTIN FİYATLARI YATAY
Stoklardaki düşüşlere karşın, ABD ve Avrupa'da artan koronavirüs vakaları nedeniyle talepte daralmaların artacağı endişeleriyle düşen petrol fiyatları ve doların güç kazanmasıyla gerileyen altın fiyatları yatay hareket ediyor.
Ünlü Menkul Değerler Araştırma'dan Murat Akyol, daralan risk iştahının ons altına da negatif yansıdığına dikkat çekerek, şöyle dedi:
"Risk iştahındaki belirgin daralma teoride değerli metaller açısından da lehte bir zemin yaratsa da altın ve gümüşe yönelimin sınırlı kaldığını görüyoruz.
"Bunu özellikle risk iştahındaki bozulmanın dolar endeksinin yönünü yukarı çevirmesi ile açıklamak mümkün.
"Ons altında 1,900 doların üzerine doğru yapılan denemeler şimdilik anlamlı bir sonuç vermezken geri çekilmenin devam etmesi durumunda 1,870 dolar seviyesi destek aranacak en önemli seviye olarak öne çıkıyor.
"Diğer taraftan, mevcut durumda her ikisi de güç kazanmakta başarılı olamasa da son bir haftadır olduğu gibi altının performansının gümüşe kıyasla daha dirençli kalmaya devam edeceğini düşünüyoruz."
Küresel emtia piyasalarında;
- Brent petrol yüzde 1.13 düşüşle 42.86 dolar,
- Batı Teksas yüzde 1.31 düşüşle 40.58 dolar,
- altın yüzde 0.07 düşüşle 1,907.08 dolar,
- gümüş yüzde 0.61 düşüşle 24.44 dolar,
- bakır yüzde 0.96 artışla 6,779.00 dolar,
- platin yüzde 1.02 artışla 874.43 dolar,
- paladyum yüzde 1.19 düşüşle 2,336.57 dolar düzeyindeydi.
ANALİSTLERİN DEĞERLENDİRMELERİ
Analistler, dolar endeksindeki düşüşün ve yeni tip koronnavirüs (Kovid-19) vakalarındaki artışın altının ons fiyatını desteklediğini bildirdi.
Bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Beklenti Anketi ve konut fiyat endeksi, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde enflasyon, ABD'de perakende satışlar ve sanayi üretiminin takip edileceğini bildiren analistler, jeopolitik gelişmelerin de yatırımcıların odağında bulunduğunu söyledi.
Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.880 doların destek, 1.940 doların direnç olarak öne çıktığını kaydetti.