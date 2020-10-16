Piyasaların son işlem gününde altında anlık alış satış fiyatlarını öğrenmek isteyenler akşam saatlerinde araştırmalarını sürdürüyor. Altın piyasasında, en düşük 483 bin 150 lira, en yüksek 488 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,5 artışla 486 bin 600 liradan tamamladı. Peki, bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar oldu? İşte altın fiyatlarında son durum...

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?