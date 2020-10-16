Bunu yapan yandı! Son 1 ayda Türkiye'ye gelen 200 bin cep telefonu...





AYDA 200 BİN ADET

Son dönemde bir ayda satılan 1 milyon cep telefonundan 200 bininin klon telefon olduğunu belirten Turnacı, "Daha önce bu sayı 50-100 binlerdeydi. Telefon fiyatlarındaki artışla klonlanmış cihaz sayısı yüzde 100'e varan oranda yükseldi. Yurtdışıyla Türkiye arasındaki cihaz fiyatları arasındaki makas açılınca kaçak getirilen telefon sayısı arttı. Bu hem devlete vergi kaybı oluyor hem de illegal satışı artırıyor. Sektörde de haksız rekabete neden oluyor" dedi.



Türkiye'de milyonlarca telefonun IMEI'sinin kopyalandığını da dile getiren Turnacı, bu uygulamanın çok normalleştiğini ve bu yolla ciddi kazanç elde eden kayıt dışı bir kanal oluştuğunu vurguladı. Turnacı, klon cep telefonu satışlarının sektörün yüzde 20'sini oluşturur hale geldiğini de kaydederek, cep telefonuna taksit uygulamasının kısıtlanmasının da IMEI klonlamayı artırdığına dikkat çekti.

Önemli bir konunun da vatandaşın çekmecesinde duran kullanmadığı eski telefonların kimliklerinin güvenliğini sağlamak olduğuna işaret eden Mustafa Kemal Turnacı, şunları söyledi: "7 yıl sinyal almayan cihazlar, sim kart takılmayan ürünler, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) IMEI havuzundan çıkıyor. Biz bu sürenin iki yıla düşürülmesini talep ettik. Böylece havuz daralacağı için yasa dışı yollardan kullanım alanı bulunamayacak."