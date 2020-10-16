Şirketlerin izinsiz gönderdiği bayram mesajına yasak geliyor





Kriptolu veri



Buna göre, vatandaşların SMS, arama ve e-posta izinlerini görüntüleyip kaldırabilecekleri, gönderimleri şikayet edebilecekleri sisteme; pazarlama, promosyon, kampanya, indirim, hediye, reklam içerikli tüm ticari elektronik iletiler dahil olacak. Vakıf üniversitelerinin öğrencilerine gönderdiği iletiler, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ile kamuya yararlı dernekler ve vergi muafiyeti sağlanan vakıfların, ticari işletmeleriyle ilgili üyelerine gönderdiği iletiler; devlet, mahalli idareler ve diğer kamu tüzel kişilerinin bilgilendirme iletileri ise vatandaşların izninin dışında olacak. İYS ile yurtiçinde tutulan kayıtlar, süresiz olarak saklanacak. İYS A.Ş. personelinin kendisi de İYS verisine erişemeyecek, İYS verisi kriptolanacak.