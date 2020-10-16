Borsada yatırımcı sayısı hızla artıyor. Yeni yatırımcılar da hangi hisseleri seçecekleri konusunda tereddüt yaşıyor. Bu noktada uzmanlar, yeni yatırımcıları uyararak 'kulaktan dolma bilgilerle' yatırım yapmamalarını öneriyor.
Özellikle sosyal medyadan tavsiye almanın tehlikeli olduğunu belirten uzmanlar, "Paranızı kaybedebilirsiniz" diyor.
A PARA'da değerlendirmelerde bulunan Ekonomist Belgin Maviş, "Borsa İstanbul, küresel piyasalardan pozitif ayrışıyor. Yukarı yönlü hareketlerde 1.191 aşılırsa 1.215 ve 1.235 hedef değerler olarak karşımıza çıkar. Geri çekilmelerde 1.175 ve aşağıda 1.150 destek noktaları olarak gözüküyor" dedi.
Küresel risk iştahında bir bozulma olmadığı taktirde endeksin yukarı yönde hareket etme istekliliğinin devam edebileceğini ifade eden Maviş "Yaklaşan bilanço dönemiyle hisse bazlı hareketler görebiliriz" ifadesini kullandı.