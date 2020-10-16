



A PARA'da değerlendirmelerde bulunan Ekonomist Belgin Maviş, "Borsa İstanbul, küresel piyasalardan pozitif ayrışıyor. Yukarı yönlü hareketlerde 1.191 aşılırsa 1.215 ve 1.235 hedef değerler olarak karşımıza çıkar. Geri çekilmelerde 1.175 ve aşağıda 1.150 destek noktaları olarak gözüküyor" dedi.