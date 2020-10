UWNTO'NUN KAYIP TAHMİNİ

Antalya'nın yılbaşından bu yana 3 milyon yabancı misafir ağırladığını belirten Antalya Kent Konseyi Turizm Çalışma Grubu Başkanı Recep Yavuz, "Geçen sene aynı dönem 14 milyon civarındaydı gelen misafir sayısı. Yıl yüzde 79 kayıpla devam ediyor. Bu aynı zamanda Dünya Turizm Örgütü'nün (UWNTO) Akdeniz destinasyonları için öngördüğü orandı. Dünyanın bütün turizm ülkeleri önümüzdeki yıllarda bu sendromu bir an önce atlatmaya çalışacak. Çünkü turizm, dünya nüfusunun 5'te 1'ini doğrudan etkileyen bir sektör" dedi.



BU SENE TURİST ŞAŞKIN VE TEDİRGİNDİ

Sektörün bu zorlu süreçte motoru durdurmamaya çalıştığını belirten Yavuz, "Yoksa ne turisti binbir zorlukla bulup getiren tur operatörü, ne uçağını bir uçurup üç yatıran havayolu şirketi, ne otelini yarı kapasite ile açan otelci ne de her gün işsiz kalabileceğinin tedirginliğini yaşayan turizm emekçisi mutlu olabildi bu koşullarda. Bu şartlarda tatil yapan turist ise şaşkın ve tedirgindi. Zira her gün kendi hükümetinin alabileceği yeni kararlarla tatilinin yarıda kesilebileceğini biliyordu. Mesela Türkiye'ye geldiğinin ertesi günü ülkesine geri dönmek zorunda olan İngilizlerin yaşadığı şok gibi binlerce insan havalimanlarından, tren istasyonlarından, otoyollardan evine geri dönmek zorunda kaldı bu sene" diye konuştu.