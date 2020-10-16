Daha önce başvuru yapmamış olanlar hemen başvurabilir! İncelemenin ardından hesaplara yatırılıyor

Daha önce başvuru yapmamış hemen başvurabilir. İncelemenin ardından hesaplara yatırılıyor. Koronavirüs sürecinde devreye alınan 1000 TL pandemi sosyal yardımı başvuruları e-Devlet üzerinden alınmaya devam ediyor. Bugüne kadar 6 milyon aileye sosyal yardım ödemesi yapıldı. Üçüncü faz başvuruları ise e-Devlet üzerinden alınırken henüz başvuru yapmamış olan vatandaşlar ise 1000 TL pandemi sosyal yardım başvurusunun nasıl yapıldığını öğrenmek istiyor.

KİMLER BAŞVURU YAPABİLİR?

Düzenli geliri olmayanlar.

Günlük yevmiye ile çalışan işsizler.

Her haneden bir kişi.