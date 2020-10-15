VERGİ AFFI

Yıllar önce sık sık gündem gelen vergi affı , bu yıl da gündeme geldi ama Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, bu konuda kapıları kapatmıştı. Bakan Albayrak yaptığı açıklamada, bundan sonra vergi affı olmayacağını söyleyerek şu ifadeleri kullandı:

"Son dönem yine bir şey atmışlar. Duydum. 'Sayın Bakanım, vergi affı geliyor.' Nereden çıktı ya? Biz iktidara geldik vergi affı yok. Amaç ne? Yalan haberle ahlaklı bir şekilde vergi disiplini oturmaya başlayan vatandaşa ne yapmaya çalışmak? Zaten vergi affı geliyor, vergi ödemeyelim. Yok, biz ne dedik. Vergi affı yok. Yapılandırmalar var, sıkıntıda olanlara destek var, baktılar ocak vergi rakamları iyi geliyor, şubat da fena değil, bunların bütçe performansı iyi gidiyor, oradan nasıl sekteye vururuz? Sabahtan akşama yalan. Kağıt sallıyor, onu bunu diyor. Yok. 'Bu çerçevede aflar dönemi bitti' demiştik. Ben buradan, birinci ağızdan, birilerinin yalanına kanmama noktasından bunu da söyleyeyim."