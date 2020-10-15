Uzmanlardan asgari ücret tahminleri! 2021 asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücret zammı…

2021 asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücret tahminleri şimdiden merak edilmeye başlandı! Asgari ücret zammı için bekleyiş başladı. Enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte asgari ücretin ne kadar olacağı merak ediliyor. Zamlanan asgari ücretli maaşlar 2021 Ocak ayında yatırılacak. Enflasyon rakamları 2021 asgari ücret miktarının belirlenmesinde etkili olacak.

ASGARİ ÜCRETE NE KADAR ZAM GELECEK?

Yıl sonlarına gelindiğinde her yıl toplanan Asgari Ücret Tespit Komisyonu yeni yılda alınacak AGİ ve asgari ücret miktarına dair açıklamalar yapıyor. Düzenli yapılan bu toplantıların ardından bir sonraki yıl asgari ücretle çalışanların maaşı belirlenmiş oluyor.