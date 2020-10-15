Emeklilere 3 yılda bir ek kazanç kaynağı olan promosyon ödemelerinin ilki 2017 yılında sonuncusu ise bu yıl gerçekleştirildi. 3 yıllık taahhüt süresi dolan emekliler ve yeni emekli olanlar istedikleri bankalara başvuru yaparak promosyon ödemesi alabiliyor. Emekli maaşı 1.500-2.500 lira arasında olanlarda 625, üstünde olanlarda ise 750 lira promosyon verilirken bu tutarların artırılması gündemde. Peki, emekli promosyon ödemesi nasıl artırılır? İşte konu hakkında yapılan açıklamalar

"3 YIL MAAŞIMI SİZDEN ALACAĞIM" TAAHÜDÜ

Emekli aylığı bağlanan herkes seçtiği banka aracılığıyla promosyon ödemesi alabiliyor. Emekliler istedikleri bankaya sadece '3 yıl maşımı sizden alacağım' taahhüdü vermesi gerekiyor. Bunun haricinde başka bir şart aranmıyor.