Tarım ve ormancılığın geleceği masaya yatırılıyor: Son toplantı bugün İzmir'de

Daha önce yapılan webinarlarda tarımda sürdürülen çalışmalar ve yeni yatırımlar ele alınırken yol haritası belirlenmişti. Bugün İzmir'de gerçekleşecek toplantıyla webinar serisi ve zirvesi tamamlanacak. EŞ zamanlı olarak web'den de yayınlanacak olan zirveye Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli de katılacak. Bakanlık hedeflerinin, stratejisinin ve gerçekleştirilen çalışmaların sonuçlarının duyurulması amacıyla yapılacak zirvede sektör paydaşları, kamu ve özel sektör yetkilileri, akademisyenler, girişimciler, kooperatif temsilcileri gibi tüm sektör oyuncuları hazır bulunacak. IV. Tarım Ormanın Geleceği Buluşması'nın da ana çerçevesini "Toprağına Sahip Çık - Türkiye Tarımının Yeni 10 Yılı" teması oluşturacak. Turkuvaz Medya Grubu İcra Kurulu Üyesi Yasemin Gebeş'in açılış konuşmasıyla başlayacak zirve kapsamında yapılacak özel oturuma Bakan Pakdemirli konuk olacak. İkinci özel oturumda ise Ziraat Bankası Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Aydın özel sunum yapacak.

10 İŞLETMEYE ÖDÜL

Yeni Asır'dan Mert Alpdündar'ın haberine göre; Zirve kapsamında Tarımı Geleceğe Taşıyanlar Ödül Töreni de düzenlenecek. Projeleriyle tarımın gelişmesine ve sürdürülebilirliğine katkı sağlayan gıda, tarım ve hayvancılık alanında 10 işletmeye ödül verilecek. "Genç Topraklar" ödülü kapsamında ise beş tarım girişimine altı ay boyunca iletişim ve mentorluk desteği sağlanacak. Sektörden firmalarla işbirliklerinin gerçekleştirileceği proje kapsamında üniversite ve Ar-Ge merkezi olan tarım ve hayvancılık sektöründen şirketlerle bu girişimlere yönelik eğitimler düzenlenecek. Zirvedeki "Türkiye Tarımının Yeni 10 Yıldaki Hikayesi" ve Atıksız Sofralar" konulu paneller, alanında duayen isimlerin görüşlerini paylaşmasına olanak verecek.

DUAYEN İSİMLER KONUŞACAK

Tarımın Yeni 10 Yıldaki Hikayesi panelinin moderatörlüğünü Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nedim Koşum üstlenecek.



Panelistler şunlar:

* Taner Taşpınar (Anadolu Birlik A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi ve CEO)

* Ümit Önal (Türk Telekom CEO)

* Özgür Tort (Migros Genel Müdürü)

* Erhan Bostan (A101 CEO)

* Begüm Mutuş (Sabri Ülker Gıda Araştırmaları Enstitüsü Vakfı Genel Müdürü). Gıda İsrafı Nasıl Önlenebilir başlıklı panelin moderatörü Dilara Koçak olacak.



Panelistler şunlar:

* Aylin Çağlayan Özcan (Tarım ve Orman Bakanlığı AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürü)

* Prof. Dr. Aziz Akgül (Türkiye İsrafı Önleme Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı)

* Birol Celep (EİB Koordinatör Başkan Yardımcısı)

* Prof. Dr. Deniz Ülke Arıboğan ( Üsküdar Üniversitesi Rektör Danışmanı / ITBF Dekanı)

* Hande Tibuk (Net Holding Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi).

DİJİTAL TARIM PAZARI'NIN ÜYE SAYISI 5,5 AYDA 62 BİNE ÇIKTI

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, uygulamaya alınan Dijital Tarım Pazarı'nın 5,5 ayda üye sayısının 62 bine, toplam cirosunun da 120 milyon liraya ulaştığını söyledi. MÜSİAD Akıllı Tarım Kent Projesi'nin açılışına video konferans yöntemiyle katılan Bakan Pakdemirli, ekonomik yatırımlar kapsamında 11 bin 552 projeye, 3,1 milyar lira hibe verdiklerini ve yaklaşık 100 bin kişiye istihdam sağladıklarını ifade etti. Pakdemirli, "MÜSİAD'ın bu yeni projesinde de iş birliğimizi devam ettirecek, kırsaldaki dinamizmi hep birlikte daha çok enerjiye çevireceğiz" dedi.





