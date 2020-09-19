Ben insanımızın aklı, teknolojiye yatkınlığı, yetenekleri, devletimizin imkan ve vizyonu ile Türkiye'yi küresel tarım pazarında zirveye ulaştıracağına eminim. Tarımsal üretimimizi değerli hale getirmek Türkiye'yi dünya pazarında da birinci lige taşıyacak.

Bunu yapabilecek her şeye sahibiz. Çiftçimizle, yatırımcımızla ve tüm paydaşlarımızla hep birlikte güzel işlere imza atacağımıza yürekten inanıyorum. Ben tüm katılımcılara teşekkür ediyor, programın canlı organizasyonunda sizlerle bir arada olmak dileğiyle hepinize selamlarımı ve saygılarımı sunuyorum.