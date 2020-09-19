Para Dergisi'nin Tarım ve Orman Bakanlığı himayesinde gerçekleştirdiği 'Tarım Ormanın Geleceği Webinar Serisi ve Zirvesi' etkinliği çok önemli konuları gündeme getirdi. Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, şu açıklamaları yaptı:
Tarım ve Ormanın Geleceği Webinar Serisi başarılı bir şekilde sürdü. Değerli katılımcılar 'katma değerli üretim ve tarımda gelecek fırsatları' gibi önemli bir gündemi tartıştı. Geleceğin refah toplumlarının ve güçlü ekonomilerinin gıda zincirini oluşturan sektörlerden güç alacağını artık çok daha net görebiliyoruz.
Yarının tarımını 'üretim, girişimcilik ve farkındalık' bakımından bugünden tasarlamamız gerekiyor. Son yüzyılda tarım sektörüne bakış giderek değişti. Dün sadece üretim odaklı bir anlayış hakimken, bugün üretimin yanında pazar ve tüketici tercihleri ön plana çıktı.
Geçmişte sadece yerel ve ulusal pazarlar hedefken, bugün küresel pazarlar ana hedef haline geldi. Önümüzdeki parkur, eski parkurlara pek benzemiyor. Tarım ve ormanda sektörlerimiz bu yeni parkuru başarıyla geçecek bir potansiyele sahiptir.
Ben insanımızın aklı, teknolojiye yatkınlığı, yetenekleri, devletimizin imkan ve vizyonu ile Türkiye'yi küresel tarım pazarında zirveye ulaştıracağına eminim. Tarımsal üretimimizi değerli hale getirmek Türkiye'yi dünya pazarında da birinci lige taşıyacak.
Bunu yapabilecek her şeye sahibiz. Çiftçimizle, yatırımcımızla ve tüm paydaşlarımızla hep birlikte güzel işlere imza atacağımıza yürekten inanıyorum. Ben tüm katılımcılara teşekkür ediyor, programın canlı organizasyonunda sizlerle bir arada olmak dileğiyle hepinize selamlarımı ve saygılarımı sunuyorum.