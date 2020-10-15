iPhone 12 fiyatı cep yakan fiyatıyla dikkat çekti! iPhone 12 Türkiye fiyatı ne kadar? iPhone 12 satışa çıktı mı? Apple yeni modeli iPhone 12 modelini tanıttı ve teknoloji meraklıları fiyatını merak etmeye başladı. iPhone 12 fiyatı sosyal medyada çok konuşulan konulardan birisi oldu. Peki, iPhone 12 Türkiye fiyatı ne kadar oldu? 16 Ekim'de ön siparişe açılacak olan iPhone 12, 23 Ekim'de; 6 Kasım'da ön siparişe açılacak olan iPhone 12 mini ise 13 Kasım'da satışa sunulacak.
IPHONE 12 FİYATI NE KADAR?
iPhone 12 Pro'da 999 dolar olan başlangıç fiyatı iphone 12 Pro Max'te ise 1099 dolar olacak.
iPhone 12 Mini: 128 GB 699 dolar / 256 GB 799 dolar,
iPhone 12: 128 GB 799 dolar / 256 GB 899 dolar,
iPhone 12 Pro: 128 GB 999 dolar / 256 GB 1.099 dolar / 512 GB 1.299 dolar,
iPhone 12 Pro Max: 128 GB 1.099 dolar / 256 GB 1.199 dolar / 512 GB 1.399 dolar
IPHONE 12 TÜRKİYE FİYATI NE KADAR?
Bir teknoloji perakende zincirinin stok bilgilerine göre iPhone 12'nin başlangıç fiyatı 10.999 TL olacak. Tabi bunun 64 GB'lık model için geçerli olduğunu belirtelim. Listede yer alan diğer bilgilere göre iPhone 12 Pro'nun 128 GB'lık modeli 14.999 TL, iPhone 12 Pro Max'in 128 GB'lık sürümü ise 16.999 TL olacak. Serinin en küçük kardeşi iPhone 12 Mini'nin 64 GB'lık modeli ise 9.999 TL olacak.
IPHONE 12 ÖZELLİKLERİ!
Düzenlenen lansmanda iPhone 12'nin arkasında 2 adet kamera bulunuyor. Bu iki kamera da 12 MP değerinde. 6.1 inç ekrana sahip olan iPhone 12 4GB RAM ile geliyor.
Apple'ın bu modelde sunduğu depolama seçecekleri ise 64 GB, 128 GB, 256 GB şeklinde. 5.4 inç OLED Super Retina XDR ekran ile gelen iPhone 12 Mini ise iPhone 12 ile aynı özelliklere sahip daha küçük boyutlara sahip bir cihaz olarak karşımıza çıkıyor.
Yeni iPhone modellerinin kutu içeriğinde şarj adaptörünün ve EarPods kulaklığın olmayacağı iddia edilmişti.
Söz konusu iddialar doğru çıktı. iPhone 12'nin kutusunda şarj adaptörü ve kulaklık yer almıyor. Bu karar sosyal medyada tepkilere neden oldu.