iPhone 12 fiyatı cep yakan fiyatıyla dikkat çekti! iPhone 12 Türkiye fiyatı ne kadar? iPhone 12 satışa çıktı mı? Apple yeni modeli iPhone 12 modelini tanıttı ve teknoloji meraklıları fiyatını merak etmeye başladı. iPhone 12 fiyatı sosyal medyada çok konuşulan konulardan birisi oldu. Peki, iPhone 12 Türkiye fiyatı ne kadar oldu? 16 Ekim'de ön siparişe açılacak olan iPhone 12, 23 Ekim'de; 6 Kasım'da ön siparişe açılacak olan iPhone 12 mini ise 13 Kasım'da satışa sunulacak.

IPHONE 12 FİYATI NE KADAR?

iPhone 12 Pro'da 999 dolar olan başlangıç fiyatı iphone 12 Pro Max'te ise 1099 dolar olacak.

iPhone 12 Mini: 128 GB 699 dolar / 256 GB 799 dolar,