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    • Ekonomi
    • 15.10.2020 13:58
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    • 15.10.2020 13:58
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    Son dakika: 'ten açıklaması

    Son dakika haberi... Radyo ve (), ‘’Mevzuatımız gereği müzik alanında isteğe bağlı yayın hizmeti veren uluslararası bir kuruluş olan yasal süre içerisnde müracaatını yapmış ve lisanslama süreçleriyle ilgili hazırlıklara başlamıştır.‘’ açıklamasında bulundu.

    DHA
    RTÜK'ten Spotify açıklaması

    Radyo ve () dijital müzik uygulaması 'ın yasal süre içerisinde müracaatını yaptığını ve lisanslama süreçleriyle ilgili hazırlıklara başladığını duyurdu.



    RTÜK'ten yapılan yazılı açıklamada, "Mevzuatımız gereği müzik alanında isteğe bağlı yayın hizmeti veren uluslararası bir kuruluş olan Spotify yasal süre içerisinde müracaatını yapmış ve lisanslama süreçleriyle ilgili hazırlıklara başlamıştır. Gerek ulusal gerekse uluslararası medya kuruluşları ile daima yasal çerçevede yapıcı ve diyaloga açık bir iletişim yürüten üst kurulumuz bundan sonra da aynı tavrını korumaya devam edecektir. Görsel ve işitsel medyaya destek olmayı misyon edinen RTÜK, yayıncılara rehber olmayı daima sürdürecektir" denildi.

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