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    • Ekonomi
    • 15.10.2020 13:27
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    • 15.10.2020 13:27
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    Son dakika: 1 Ekim'de durdurulmuştu! O ülkeyle uçuşlar yeniden başladı

    Son dakika haberine göre koronavirüs salgını nedeniyle 1 Ekim'de durdurulan ile Türkiye arasındaki uçuşların bugünden itibaren yeniden başladığı duyuruldu.

    AA
    O ülkeyle uçuşlar yeniden başladı

    yönetimi, bu ayın başında durdurulan Türkiye ile uçak seferlerinin bugünden itibaren yeniden başladığını duyurdu.

    Irak Sivil Havacılık Kurumu'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Irak ile Türkiye arasında uçuşlar bugünden itibaren yeniden başlatıldı." ifadesi kullanıldı.

    Açıklamada, iki ülke arasında haftada 7 uçuş gerçekleştirileceği kaydedildi.

    Türkiye ile Irak arasındaki uçuşlar 1 Ekim'de durdurulmuştu.

    Uçuşların neden durdurulduğuna ilişkin Irak tarafından herhangi bir açıklama yapılmamıştı.

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    Haberler Ekonomi Son dakika: 1 Ekim'de durdurulmuştu! O ülkeyle uçuşlar yeniden başladı