Ticaretin ustaları, ay boyunca Doblo, Fiorino ve Pratico modellerinde 60 bin TL için 12 ay vadeli sıfır faizli kredi fırsatından yararlanıyor

Avantajlı ödeme seçenekleriyle tüketicinin yanında olmayı sürdüren Fiat Professional, ekim ayında da avantajlı alım koşulları sunuyor. Fiat, 2020 model güncel sıfır araç modellerinin fiyat listesini açıkladı. Geçtiğimiz ayın sonunda Resmi Gazete'de duyurulan ÖTV güncellemesi sonrası sıfır araba fiyatlarında değişiklik yaşandı. Yeni Fiat Egea, 500, 500L, 500X, Panda, Fiorino Panorama ve Doblo Panaroma modellerinin fiyat listesi... İşte ilgili son dakika haberleri