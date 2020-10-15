Ticaretin ustaları, ay boyunca Doblo, Fiorino ve Pratico modellerinde 60 bin TL için 12 ay vadeli sıfır faizli kredi fırsatından yararlanıyor
Avantajlı ödeme seçenekleriyle tüketicinin yanında olmayı sürdüren Fiat Professional, ekim ayında da avantajlı alım koşulları sunuyor. Fiat, 2020 model güncel sıfır araç modellerinin fiyat listesini açıkladı. Geçtiğimiz ayın sonunda Resmi Gazete'de duyurulan ÖTV güncellemesi sonrası sıfır araba fiyatlarında değişiklik yaşandı. Yeni Fiat Egea, 500, 500L, 500X, Panda, Fiorino Panorama ve Doblo Panaroma modellerinin fiyat listesi... İşte ilgili son dakika haberleri
Fiat sıfır araba modelleri Ekim ayı zamlı güncel fiyat listesi;
- Easy 1.4 Fire 95: 113.900 TL
- Easy 1.3 M.Jet 95 HP: 144.900 TL
- Easy 1.6 M.Jet 120 HP DCT: 197.900 TL
- Urban Plus 1.4 Fire 95 HP: 130.800 TL
- Urban Plus 1.3 M.Jet 95 HP: 163.900 TL
- Urban Plus 1.6 M.Jet 120 HP: 200.900 TL
- Urban Plus 1.6 M.Jet 120 HP DCT: 200.900 TL
- Mırror 1.4 Fire 95 HP: 134.700 TL
- Mırror 1.3 M.Jet 95 HP: 167.900 TL
- Mırror 1.6 M.Jet 120 HP: 204.900 TL
- Mırror 1.6 M.Jet 120 HP DCT: 204.900 TL
- Lounge Plus 1.6 M.Jet 120 HP: 208.900 TL
- Lounge Plus 1.6 M.Jet 120 HP DCT: 208.900 TL
2020 model Fiat 500X yeni fiyat listesi
- 500X Urban 1.0 FireFly 120 HP MT: 209.900 TL
- 500X City Cross 1.6 M.Jet 120 HP DCT: 290.600 TL
- 500X Cross 1.6 M.Jet 120 HP DCT: 305.000 TL
- 500X Cross Plus 1.6 M.Jet 120 HP DCT: 325.800 TL
- 500X Sport 1.3 FireFly 150 HP DCT: 320.200 TL
2020 model Fiat Panda yeni fiyat listesi
- Urban 1.2 69 HP: 122.900 TL
- Cross 1.2 69 HP: 135.700 TL
- Cross 4x4 0.9 85 HP: 174.900 TL
2020 model Fiat Fiorino Panorama yeni fiyat listesi
- Pop 1.3 M.Jet 95HP: 155.900 TL
- Premio 1.3 M.Jet 95HP: 170.900 TL
2020 model Fiat Doblo Panorama yeni fiyat listesi
- Easy 1.6 M.Jet 120 HP: 191.900 TL
- Lounge 1.6 M.Jet 120HP (5 Koltuklu): 200.900 TL
- Lounge 1.6 M.Jet 120HP (7 Koltuklu): 205.900 TL
2020 model Fiat 500 yeni fiyat listesi
- 500 Popstar 1.2 Fire 69HP MTA: 160.000 TL
- 500 Lounge 1.2 Fire 69 HP MTA: 170.900 TL
- 500 Star 1.2 Fire 69HP MTA: 180.900 TL
- 500 Rockstar 1.2 Fire 69HP MTA: 180.900 TL
- 500C Lounge 1.2 Fire 69HP MTA: 190.900 TL
- 500C Star 1.2 Fire 69HP MTA: 200.900 TL
2020 model Fiat 500L yeni fiyat listesi
- 500L Mirror 1.4 Fire 95 HP MT: 172.900 TL
- 500L Mirror 1.3 M.Jet 95 HP MTA: 214.900 TL
- 500L Cross Plus 1.4 Fire 95 HP MT: 182.900 TL
- 500L Cross Plus 1.3 M.Jet 95 HP MTA: 224.900 TL
- 500L Wagon 1.3 M.Jet 95 HP MTA: 279.900 TL