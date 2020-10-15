Mazot gübre tarım desteği nasıl alınır? Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, tarımsal destek alanların ödemelerinin arttırılacağını açıkladı. Bakan Pakdemirli, tarımsal destekler ile ilgili, "2 bin liranın altında destek almayacak kimse kalmayacak şekilde bir düzenleme yaptık. Şimdilik ilk sene önümüzdeki yıl 2 bin liranın altında destek alanları bir sonraki yılın bütçesinden 2 bin liraya tamamlanacak şekilde formülize ettik." dedi. Peki, mazot gübre tarım desteği nasıl alınır?

DESTEKLER 2 BİN TL'YE YÜKSELTİLECEK

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İzmir'de "Tarım Ormanının Geleceği Zirvesi" programında yaptığı konuşmada, tarımsal desteklere ilişkin, "2 bin liranın altında destek almayacak kimse kalmayacak şekilde bir düzenleme yaptık. Şimdilik ilk sene önümüzdeki yıl 2 bin liranın altında destek alanları bir sonraki yılın bütçesinden 2 bin liraya tamamlanacak şekilde formülize ettik." dedi.

Bakan Pakdemirli "Geleceğe Nefes Kampanyası tarihin en başarılı kampanyalarından birisiydi. 11 Kasım'da yine sahalarda olacağız, bu defa 35 ülkede aynı anda ağaç dikimleri yapacağız." diye konuştu.