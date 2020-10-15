Bu oranın geçerlilik süresi, 31 Aralık 2020'de dolacak. Yeni bir düzenleme olmaması halinde Kurumlar Vergisi oranı, 2021 başından itibaren yüzde 20 olacaktı. Ancak ekonomi yönetiminin yeni bir hazırlık yürüttüğü belirtildi.