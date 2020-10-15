Turkcell, Vodafone ve Türk Telekom Türkiye'nin en çok kullanılan hat markaları olarak öğreniliyor. Kullanıcılarına bir hayli ihtimal sunuyor ve kullanıcılar parasız internet alternatiflerini merak ediyor. Turkcell, Vodafone ve Türk Telekom parasız internet olanakları ile kullanıcılarının suratını güldürüyor. Özellikle pandemi sürecinde yoğun olarak çalışanlarımıza yönelik bazı kampanyalar da mevcut. Turkcell, Türk Telekom, Vodafone, Türkiye'deki müşterilerine bazı şartlar sunarak faturalı ve faturasız hatlara ücretsiz internet paketleri veriyor. Peki 5, 10 ve 20 GB Türk Telekom, Vodafone Turkcell bedava internet nasıl alınır? İşte ilgili son dakika haberleri