TOKİ alt gelir grubundaki vatandaşlar için çok uygun fiyatlara konut satışı yapıyor. Ülkenin çeşitli illerinde birçok daire açık satış yöntemiyle alıcılarını bekliyor. Hürriyet'te yer alan habere göre, Alt gelir grubu için en uygun 131 bin 603 liraya satılan konutların en pahalısı 260 bin 807 lira oldu.
İşte TOKİ'nin satış yaptığı iller ve fiyatlar
Amasya Hamamözü
131 bin 603 lira
Ankara Mamak
260 bin 807 lira
Denizli Çardak
157 bin 466 lira
Kırklareli Pehlivanköy
148 bin 478 lira
Kütahya Dumlupınar
159 bin 346 lira
Tokat Dedeli
165 bin 916 lira