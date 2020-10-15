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    • Ekonomi
    • 15.10.2020 10:19
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    • 15.10.2020 10:21
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    Çekiliş kura yok! 'den uygun fiyatlı daire alma fırsatı! En ucuzu 131 bin lira!

    ev sahibi olmak isteyen dar gelirlilerin hayallerini gerçekleştirmeye devam ediyor. TOKİ tarafından hazırlanan projelerle her yıl on binlerce vatandaşı uygun fiyatlarla konut sahibi oluyor. Uygun fiyatlarla satışa çıkarılan konutlar taksitle de alınabiliyor. İşte TOKİ’nin satış yaptığı iller ve fiyatlar…

    TOKİ alt gelir grubundaki vatandaşlar için çok uygun fiyatlara konut satışı yapıyor. Ülkenin çeşitli illerinde birçok daire açık satış yöntemiyle alıcılarını bekliyor. Hürriyet'te yer alan habere göre, Alt gelir grubu için en uygun 131 bin 603 liraya satılan konutların en pahalısı 260 bin 807 lira oldu.


    İşte TOKİ'nin satış yaptığı iller ve fiyatlar

    Amasya Hamamözü

    131 bin 603 lira



    Ankara Mamak

    260 bin 807 lira

    Denizli Çardak

    157 bin 466 lira

    Kırklareli Pehlivanköy

    148 bin 478 lira

    Kütahya Dumlupınar

    159 bin 346 lira

    Tokat Dedeli

    165 bin 916 lira
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    Haberler Ekonomi Çekiliş kura yok! TOKİ'den uygun fiyatlı daire alma fırsatı! En ucuzu 131 bin lira!